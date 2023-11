Papai Noel existe e gosta de cachorros

Enquanto eu dirigia meu carro, pensava: o shopping vai estar cheio, terá uma fila enorme, será brega e as crianças estarão gritando. O Natal é uma farsa, apenas um motivo para aquecer o comércio. Até pode ser tudo isso. Ou pode ser completamente diferente. Não estava cheio. A fila era razoável e andava rápido. A decoração estava lindíssima. As crianças, educadas. Pela primeira vez, vi o Natal com os olhos da minha mãe e desejei que ela estivesse viva para poder lhe contar. O Natal pode ser uma farsa ou não. A gente é que decide. E quanto ao comércio: vi tantas coisas interessantes para comprar e presentear, qual é o mal de uma noite trocando presentes?

Cruzei com muitas famílias e percebi o magnetismo que existe entre as crianças e os cachorros. Elas os adoram! Mesmo as que ainda não falam, olham para os cães e emitem um "au au" mexendo com as mãozinhas. Não teve uma criança sequer que aproximou-se da Ella sem os pais perguntarem antes se podiam e eu dizia: "pode, sim". Sem deixar de alertar que nem todos os cachorros são assim e que existe a importância de tomar cuidado. Era um deleite: elas faziam carinho na Ella e sorriam. Os pais agradeciam a gentileza. Eu respondia: é um prazer.

Será o espírito natalino?

Eu estava sozinha com a Ella, que por ter uma má formação congênita nas patinhas, anda de carrinho. Carregava minha máquina fotográfica, dois celulares, minha bolsa e o pet car. Eu tinha que fotografar, filmar, cuidar das nossas coisas e da Ella. Tudo ao mesmo tempo, portanto, confesso: estava levemente atrapalhada.

Não demorei para achar a aldeia do Papai Noel e antes de ir até ele, resolvi seguir pelo tapete vermelho e descobrir o que tinha mais a frente. Assim cheguei no túnel espelhado repleto de bolas de Natal vermelhas e luzinhas amarelas piscando: a sensação era de entrar em um mundo encantado. A música melancólica e ao mesmo tempo feliz de Natal fazia parte da magia. Coloquei a Ella no chão, passamos juntas pelo túnel e ao chegar do outro lado fizemos uma nova amiga, de sete anos, que logo se prontificou a nos ajudar e buscar o carrinho. Sem eu pedir e com o consentimento dos pais. Aquela simples ação me tocou.

Foto com o Papai Noel

Continua após a publicidade

Quando eu cheguei na fila do Papai Noel estava inebriada: as luzinhas de Natal, o jingle bells e as crianças interagindo com a Ella de forma tão delicada amoleceram meu coração, que nunca gostou das festas de final de ano. Comecei a gravar a Ella na fila para tirar foto com o bom velhinho, foquei nas suas bochechas irresistíveis, mostrei o trono pet e movi a câmera até chegar no Papai Noel exatamente na hora em que uma menina, vestida de bailarina, ia na sua direção com os braços abertos e um sorriso nos lábios. Então, eles se abraçaram. Foi lindo, puro e absolutamente real.

Quando chegou a nossa vez, o Papai Noel fez questão de levantar-se, ir até o trono pet para ser fotografado com a Ella e falou: "adoro cachorros, tenho vários em casa". A Ella olhou nos seus olhos e eu captei o momento. Depois, voltou para o seu lugar e a Ella colocou as patinhas em cima das suas pernas e abanou seu rabinho.

Saí com uma certeza: Papai Noel existe, tem cachorros em casa e não renas e o Natal pode ser feliz mesmo que em uma tarde de verão em um shopping center da capital paulista, contrariando meu sombrio prognóstico.

Serviço

O Papai Noel do shopping Eldorado estará em seu trono para tirar fotos com as crianças e os pets, todos os dias, do meio-dia às 20 horas (com um intervalo das 16h e às 17h) e na véspera de Natal, das 10h às 17 horas. E no rooftop, no Espaço Pet, tem a "Árvore da Audoção" com fotos de cães esperando um lar, na ONG Cão sem Dono, e suas histórias escritas no verso.