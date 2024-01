Roteiro pet friendly na serra gaúcha

Resolvemos aproveitar a calmaria do recesso do final de ano e visitar meu pai em Porto Alegre, que nessa época fica deserta. Ainda na contramão de lugares cheios fomos para Pinto Bandeira, na serra gaúcha. Tomamos a melhor decisão possível. Se você prefere destinos que ainda não foram descobertos pela grande massa de turistas, terá ótimas surpresas por estes lados. Portanto, salva as dicas abaixo e repete meus passos com a Ella porque só tem dica provada e aprovada por aqui.

Ella desbravando os vinhedos da serra gaúcha. Foto: Cris Berger

Cantina: nosso Revéillon

Chegamos em Porto Alegre em pleno dia 31 de dezembro e fomos direto almoçar. Tínhamos uma reserva no restaurante Cantina do Press, que fica dentro do shopping Iguatemi. Senhores: que lugar! As mesas pet friendly ficam na varanda externa, que na minha opinião é o melhor lugar do restaurante. Charmosa, cheia de plantas e com total privacidade. Fizemos daquelas horas o nosso Revéillon!

Ella na varanda pet friendly da Cantina. Foto: Cris Berger

Coloquei o colchonete da Ella no chão, ao lado da mesa, e logo foi servido um pote de água para a minha cachorrinha. Enquanto ela cochilava e se recuperava do cansaço do voo matinal que nos fez levantar bem cedo e chegar três horas antes do avião decolar no aeroporto, desfrutamos de um verdadeiro banquete.

Abrimos os serviços com uma burrata, tomatinhos e pão de fermentação natural. Como prato principal pedimos pappardelle com camarões e amêndoas laminadas com molho gruyère aromatizado com limão R$65,00), filet mignon com legumes (R$84,00) e o robalo com crosta de pinoli (R$105,00). Para encerrar escolhemos o tiramisu (R$27,00). A comida estava esplêndida, o atendimento super atencioso e o ambiente convidativo. Eu voltaria toda a semana na Cantina se morasse em Porto Alegre, virei fã.

Burrata da Cantina. Foto: Cris Berger

Hospedagem em Porto Alegre

A boa experiência anterior fez com que eu e a Ella ficássemos novamente no Swan Generation, no bairro Auxiliadora, que tem uma proposta diferente e moderna em termos de hospedagem. Você pode escolher um quarto privativo (R$459,00) e também reservar uma cama por um preço super em conta (R$64,00). O nosso quarto era na categoria família e tinha um beliche, o que foi importante, pois meu pai fazia parte do time.

Na primeira vez que fiquei hospedada no Gen, eu fiquei impressionada com a cozinha que serve o restaurante e, também, os hóspedes que desejam pedir room service: a comida é muito boa. E o melhor: segue com a mesma qualidade. Você pode comer nas mesas do corredor lateral ou no lobby do hotel para aproveitar o ar condicionado e admirar os grafites da parede.

Ella no hotel Swan Generation. Foto: Cris Berger

Outra vantagem do Gen é sua localização, pois ele está perto do Parcão, que é um dos principais parques da cidade, e tem um lago, gramados e pista para caminhar ou correr.

Passeio de barco no Guaíba

A capital gaúcha é banhada por um rio, que na verdade é um lago e ver a cidade em um passeio de barco é um programa que merece estar na sua agenda. No inverno é possível ver o pôr do sol no barco das 17h30 do Porto Alegre 10. No verão o sol ainda estará alto, então, ao desembarcar escolha um local para sentar na Orla do Guaíba, que está lindíssima e aguarde o dia dar lugar a noite.

Ella no barco Porto Alegre 10. Foto: Cris Berger

O passeio (R$40,00 por pessoa) parte da Usina do Gasômetro e vai até o final da zona sul onde você verá o estádio do time de futebol Internacional, Museu da Fundação Iberê Camargo e Pontal do Estaleiro. Você pode sentar na parte de dentro do barco, na cobertura ou na proa. Conte com serviço de bordo e uma trilha musical animada.

Os vinhedos da serra gaúcha

A próxima parada foi em Pinto Bandeira, que fica ao lado de Bento Gonçalves, onde nos hospedamos no Laghetto Viverone Estação. O hotel é super charmoso, tem um café da manhã bem farto e algumas mesas para sentar com os pets em um mezanino.

Ella no Laghetto Viverone Estação. Foto: Cris Berger

Da porta do hotel até Pinto Bandeira são cerca de 25 minutos, indo por dentro da cidade. Use o Google Maps e não o Waze, que dá o trajeto mais longo nesse caso e aproveite a paisagem que é linda!

Descobri a Wine Locals navegando pela internet e tive o apoio deles na escolha e agendamento dos passeios e almoço. A empresa é especializada em criar experiências para seus clientes com um diferencial: o vinho é a atração principal.

Open Lounge da vinícola Cave Geisse

Nós tínhamos agendado um passeio de 4X4 pelos vinhedos da vinícola Cave Geisse, mas o dia amanheceu chovendo e a programação foi trocada por uma degustação de espumante e finger foods. Para a nossa sorte, o sol voltou a brilhar e o cenário ficou ainda mais bonito. Antes de sentarmos no gazebo do Open Lounge, a Ella deu um longo passeio pelo gramado e deleitou-se com tantos cheirinhos. Depois ganhou um pote de água fresquinha.

Ella no Open Lounge da Cave Geisse. Foto: Cris Berger

Foram servidas tábuas com camarões empanados e geleia de pimenta, empanadas chilenas, queijo coalho com mel e a espumante Cave Geisse Terroir Nature (R$500,00 para duas pessoas). Irretocável do começo ao fim! A loja é tão linda quanto os espaços ao ar livre, o que me leva a dizer que vale a pena visitá-la e trazer um rótulo, ou mais, para casa.

Geisse Terroir Tasting. Foto: Cris Berger

Piquenique na vinícola Don Giovanni

A programação na vinícola Don Giovanni estava marcada para o mesmo dia devido a minha agenda apertada, portanto, vou dar um conselho: visite uma vinícola por dia, pois há muito para ver e degustar. Além disso, pressa é uma palavra que não harmoniza bem com espumantes, comidinhas e lugares cenográficos, né?

Ella no piquenique da Don Giovanni. Foto: Cris Berger

O piquenique aconteceu no gramado que fica em frente ao restaurante Nature - Vinho e Gastronomia, com a infraestrutura de um tablado coberto por uma toalha vermelha e branca, além de almofadas e mantas. Recebemos uma cesta (R$349,00 para duas pessoas) com queijos, frios, pães, geleias, frutas, bolo no copo e uma garrafa de espumante.

A vida ao ar livre é deliciosa e o dia estava lindo. Curtimos a natureza enquanto bebericamos o espumante e "desbravamos" as delícias da cesta.

Almoço na Casa di Pasto nos Caminhos de Pedras

A Rota Caminhos de Pedras é um museu a céu aberto, pois reúne as casas mais antigas da região. Sua história nos remete a 1875 quando os imigrantes italianos fizeram da serra gaúcha seu novo lar. Nessa época as casas eram construídas com pedras.

Ella na Casa di Pasto. Foto: Cris Berger

Fomos almoçar na Casa di Pasto Salton que nos recebeu, tanto eu quanto a Ella, muito bem. Talvez a Ella até melhor. Brincadeiras à parte, comemos um saboroso menu (R$140,00 por pessoa) composto por bruschettas, salada, risoto formagi, escalopes e brigadeiro de limão siciliano.

Os pets podem sentar conosco nas mesas do charmoso salão interno com pé direito alto, assim como, na varanda do andar superior.