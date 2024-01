A serra catarinense ainda não foi descoberta por muitos turistas como as montanhas do Rio Grande do Sul. Corrija logo este erro e prepare-se para conhecer um resort delicioso, até mesmo, com chuva e neblina. Além de três vinícolas que vão receber muito bem o seu pet.

Ella na vinícola Leone di Venezia. Foto: Cris Berger

PUBLICIDADE Para quem aprecia vinhos de altitude Santa Catarina é conhecida pelo seu belíssimo litoral: realmente são praias belíssimas. O que muita gente não sabe é que no topo das suas montanhas e aqui será correto dizer: cânions, - há muito para, literalmente, saborear. Afinal, desde os anos 2000, a região foi descoberta por empresários, que resolveram transformar seu amor pelos vinhos em vinícolas produtoras de rótulos surpreendentes. Portanto, coloque nos seus planos de viagem conhecer as vinícolas Leone di Venezia, Villaggio Bassetti e Monte Agudo e conte com a ajuda da Wine Locals para fazer as reservas. Um resort o topo do mundo A minha sugestão de hospedagem é o acolhedor Rio do Rastro Eco Resort localizado a 1.400 metros de altura e ao lado da sinuosa e cenográfica estrada que rasga o cânion em um sem fim de zigue zagues no caminho em que os corajosos tropeiros trilhavam no começo de 1800.

Publicidade

Ella no quarto do Rio do Rastro Eco Resort. Foto: Cris Berger

Eu fiquei de segunda a sexta e poderia estender minha viagem por mais alguns dias. O resort tem vida própria e muitas atividades para os hóspedes, se você chegar com sol. Bem, durante toda a minha estadia choveu e, ainda assim, tenho boas histórias para contar. Mas vamos primeiro falar da chegada...

O Rio do Rastro Eco Resort em um dia de sol. Foto: Cris Berger

A chegada

Eu voei de São Paulo para Florianópolis de avião com a Ella na cabine, pois eu tenho uma decisão judicial que permite minha cachorra estar comigo por ser meu cão de suporte emocional. Assim como nos 14 voos anteriores, a viagem foi super tranquila. A Ella já se tornou uma viajante frequente e profissional.

Aluguei um carro ao chegar no aeroporto e decidi que iria pelo caminho de Urubici, mesmo sendo uma hora mais longo, pois eu queria escapar da movimentada BR 101. Lembrava que o caminho pela BR 282 era bonito e eu precisava ver o verde pela janelinha. Quem mora em uma selva de pedras como eu vai entender.

Na volta, desci a bela Serra do Rio do Rastro (pare para fotografar) e sucumbi a pista dupla e aos 110 KM por hora permitidos da estrada que liga o sul do Brasil.

Publicidade

Os cafés de Urubici

PUBLICIDADE Quando chegamos na pequena cidade de Urubici (cerca de 3 horas de Florianópolis) paramos para fazer um lanchinho e fomos em dois cafés: o Beckhauser, onde comi a melhor cuca de goiabada da minha vida e no Império do Sol - nele peça pelo chocolate quente que é fantástico e namore a prateleira com vinhos e erva mate da região. Ambos não têm mesas na parte externa e aceitaram a Ella nas mesas do salão interno, que estava inebriada com tantos cheirinhos novos. Simplesmente, o máximo! Esse mini pit stop foi ótimo. Como é bom ver o ritmo mais lento de uma cidade do interior, esquecer que existe assalto e lembrar que a cordialidade é marca registrada de quem não vive o frenesi da capital. Desacelerar é fundamental. De volta à estrada O Eco Resort está a duas horas de Urubici e antes de chegar nela vamos passar por Bom Jardim da Serra, onde estão as vinícolas que falaremos nesta reportagem.

Publicidade

O horizonte é largo, a estrada faz uma curva para cá, outra para lá, sobe, desce e nos faz sentir no cenário de um filme. As araucárias são parte do espetáculo e, volta e meia, aparecem vaquinhas pastando sem pressa. Por sinal, o tempo passa mais lento, eu garanto. E nada deve ser feito sem a devida contemplação. Respire fundo o ar puro, feche os olhos e escute os sons da natureza, veja o pôr do sol e de preferência faça isso tudo com um cálice de vinhos nas mãos.

Em alta Emais ‘É minha filha, respeitem isso’, pede Zezé Di Camargo após defender Wanessa no ‘BBB 24′ BBB 24: O que parentes de Wanessa e Yasmin falaram sobre acusações de racismo contra Davi? Veja Youtuber contratado pelo governo fez posts racistas e homofóbicos no Twitter; confira A Ella também espiava pela janelinha e depois tirava longos cochilos. A cada parada para o seu xixi deleitava-se com tanta novidade e eu não apressava seu passeio, deixava-a desbravar as moitinhas e descobrir quem havia passado por ali recentemente. Olá, chuva! Eu adoro a chuva, por isso, não fiquei triste ao saber que o sol não apareceria nos próximos quatro dias. Claro que eu estava consciente de que perderia uma partida de beach tênis, de sentar em um dos lounges do imensos gramados e ler um livro enquanto admirava o passeio das lhamas, também não tomaria sol nas espreguiçadeiras do deck ao lado da piscina e nem faria um passeio de cavalo. Entretanto, se não fosse a neblina que não nos deixava ver mais do que dois metros, eu não teria dormido tão gostoso após o farto café da manhã, nem teria ficado na jacuzzi do quarto imersa na água quentinha colocando minha leitura em dia ou decidido tomar o café da manhã na varanda do quarto.

Publicidade

O café da manhã na varanda. Foto: Cris Berger

Agora, mais do que tudo, eu não teria tomado banho de piscina aquecida a 35 graus enquanto a chuva caía com força e eu usava um guarda-chuva para me proteger dos pingos gelados, que lá pelas tantas foram esquecidos e fizeram com que os mergulhos fossem eleitos a melhor parte da viagem.

Come-se bem, é claro.

Sem esquecer, é claro, de como come-se bem. O café da manhã é servido no casarão no estilo buffet com alguns pratos a la carte. A Ella teve acesso às mesas do salão inferior, ao lado da lareira, em caráter excepcional e como teste. Estou tentando convencê-los de que cães educados só trazem alegria e podem ser aceitos na parte interna sem incomodar os demais hóspedes. Creio que avançamos.

Eu fiquei fã dos waffles com favos de mel. Gostava de fazer um sanduíche prensado com o pão caseiro, que é assado todo dia de manhã, e o famoso queijo serrano da região. E tomar chá naquela xícara bonita do hotel. Durante um jantar provei o tagliatelle com camarões e molho agridoce e só faltou passar um pãozinho para limpar o prato: o chef Jesus está de parabéns. A adega de vinhos não decepciona os mais exigentes e o sommelier da casa ajuda na escolha do rótulo mais adequado.

Waffles do café da manhã do Rio do Rastro Eco Resort. Foto: Cris Berger

Vinícola Leone di Venezia

Publicidade

Quando eu cheguei na vinícola Leone di Venezia chovia. Logo pensei: vou perder a viagem porque a Ella não poderá entrar. Coloquei-a no carrinho e fomos tentar a sorte. Antes de eu chegar perto da porta principal, o Bianco (chamado por Tchê pelos amigos) veio nos receber com um grande sorriso. Tanto ele quanto a Citta, sua esposa, rapidamente deixaram claro que são apaixonados por animais e que os cachorros são muito bem-vindos.

Bianco e Citta: apaixonado por cães. Foto: Cris Berger

As evidências foram ficando cada vez mais claras quando nos mostraram que alguns rótulos da vinícola são estampados com as fotos dos seus cães e, obviamente, levam seus nomes: Mastino, Florinda e Miss. Não sobraram mais dúvidas quando fomos levados ao escritório e nos mostraram o mural de fotos dos cachorros.

Foto do cão que deu origem ao vinho Mastino. Foto: Cris Berger

Por sinal, eu elegi o vinho Mastino como o melhor da viagem. Que tinto! Saboreamos essa preciosidade da safra 2020 feita com uvas Montepulciano enquanto fizemos o piquenique na frente da lareira. Normalmente, ele acontece no jardim, mas o tempo não permitiu estar do lado de fora. Primeiro, a Ella ficou no sofá ao lado do Bianco enquanto ele nos contava sobre sua paixão pelos vinhos italianos e a Citta relatava o resgate do cavalo No Name. Foi uma tarde irretocável.

Piquenique à beira da lareira. Foto: Cris Berger

Vinícola Villagio Bassetti

Um atraso fez com que eu voltasse na Villagio Bassetti no dia seguinte do combinado originalmente e foi a melhor coisa que poderia acontecer porque a chuva deu uma pequena trégua e pudemos saborear a tábua de queijos e frios ao ar livre!

Publicidade

Antes disso, demos um passeio de carro pelos vinhedos, onde o cenário é encantador. Quem resiste à geometria das espaldeiras com a magnitude das araucárias e as montanhas a quilômetros de distância?

Vista dos vinhedos da Vilaggio Bessetti. Foto: Cris Berger

O barril serviu de mesa e as cadeiras tinham almofadas com a estampa das toalhas de piquenique. De um lado víamos os vinhedos e do outro uma grande araucária. O agrônomo e dono da Villaggio Bassatti, Eduardo Bassetti, aceitou sentar-se conosco e contar sobre sua trajetória, que teve início no mundo dos livros de viagens - que veja só - culminou no desejo de fazer vinhos, depois que foi aos vinhedos gaúchos.

Ella ao lado da nossa mesa de barril. Foto: Cris Berger

O Eduardo foi trazendo rótulo a rótulo para degustarmos. Começamos com o rosé, seguimos para o branco e, então, para os tintos. Adorei saber que eles usam de fermentação natural na produção dos seus vinhos e fiquei interessada no pinot noir chamado Eli: singular e marcante.

Ella no piquenique ao ar livre. Foto: Cris Berger

Mais uma visita que nos surpreendeu e onde a Ella foi muito bem recebida. Os animais são vistos com muito respeito no meio ambiente e isso estende-se para os cães visitantes.

Vinícola Monte Agudo

Publicidade

A ideia era ver o pôr do sol e apesar de ter sido uma semana "molhada", fomos abençoados com um colorido entardecer devidamente admirado do deck da vinícola Monte Agudo.

Pôr do sol visto do deque da Monte Agudo. Foto: Cris Berger

Fomos recebidos pelo sommelier Lucas, que está de malas prontas para a capital paulista, e nos apresentou o portfólio da vinícola que começa com os espumantes e igualmente contempla os brancos e tintos. Você pode escolher sentar na parte de dentro, que tem vista para os dois lados do vale.

Ella no salão interno da Monte Agudo. Foto: Cris Berger

Ou no deque ao ar livre.

Ella no deque da Monte Agudo. Foto: Cris Berger

Junto da degustação dos vinhos, vem uma tábua de frios e podemos pedir também pastéis de queijo e pinhão com calabresa. Depois é só esperar o sol se pôr atrás das montanhas e ver sua luz dourada deixar os vinhedos ainda mais sedutores. Eles estão a poucos passos do deque, o que é um convite irresistível para um passeio entre as espaldeiras. Nessa época do ano os cachos estão graúdos e as folhas bem verdinhas.

O entardecer colorido da serra catarinense. Foto: Cris Berger

Fechei meu casaco e me certifiquei de que a Ella também estava quentinha. Juntas admiramos a natureza, escutamos o som dos pássaros, vimos a montanha virar uma grande silhueta e o céu ficar colorido de rosa. Suspiramos, agradecemos e fizemos a promessa de sempre voltar para descobrir novos vinhos, ver os novos amigos e conhecer mais histórias.