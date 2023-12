Top hotéis pet friendly na praia

Férias! Momento de recarregar as baterias, não ter hora para nada, fazer o que gosta, praticar um esporte, ler um livro, maratonar uma série, dormir tarde, tomar sol, mergulhar na piscina ou no mar, conhecer lugares novos e dar um tempo da dieta. Férias é o sinal verde para tudo, é o ócio produtivo, a vida sem culpa.

Ella em Ilhabela, no hotel Itapemar. Foto: Cris Berger

Fico tão feliz em pensar que tudo isso pode ser feito na companhia da minha cachorra. Não era assim até poucos anos atrás, mas hoje já podemos reservar um bom hotel ou pousada e levar nosso pet junto. Um viva aos novos tempos! Agora, segue lendo essa matéria e escolha a hospedagem que é mais a cara de vocês, sua e do seu pet.

Sim! Porque assim como nem todo lugar é para toda pessoa, nem todo hotel é para todo cachorro. Saber escolher o destino e onde se hospedar com seu pet é metade do sucesso da viagem. Então, vamos lá, descubra o destino e o hotel certos.

Já que estamos no auge do verão, vamos começar com destinos à beira-mar em São Paulo, Rio de Janeiro e Ceará. Todos fazem parte da Universidade Pet Friendly, possuem nosso selo e certificado, ou seja, sabem como receber os pets com hospitalidade e segurança.

Ilhabela, São Paulo

O hotel Itapemar fica em Ilhabela na Praia do Saco da Capela, litoral norte de SP. Um ponto positivo dentre tantos é que os pets podem ir à praia com seus tutores e usar a estrutura do Bar do hotel com gazebos, espreguiçadeiras, cardápio com petiscos e drinks e prestativos garçons.

Ella no Bar da Praia do hotel Itapemar. Foto: Cris Berger

Também há duas piscinas e em uma delas tem gazebo próprio para os cães (ao lado do nosso). Você pode escolher entre os quartos standards e as suítes com vista para o mar e jacuzzi.

O café da manhã para o público com pet acontece em um deck super charmoso e, se chove, em uma sala interna. Há ganchos para prender a guia dos pets ao lado da cadeira. Pelo hotel há pontos com saquinhos cata-caca e lixeiras para descarte do cocô dos cães.

Guarujá, São Paulo

A Guest House é um hotel boutique no Guarujá, na Praia de Pernambuco. Em uma casa no estilo modernista, com apenas seis suítes, obras de arte pelas paredes, jardim com uma piscina de cinema e espreguiçadeiras, chef de cozinha e a poucos passos do mar está uma opção de hospedagem para quem gosta de exclusividade.

Ella na Guest House, no Guarujá. Foto: Cris Berger

Os pets têm livre acesso a todos os espaços, são recebidos com kit pet composto por um colchonete, comedouros e toalha de banho. Eles precisam estar na guia por uma questão de segurança, mas não ficam um minuto sequer sem a companhia de seus tutores.

Ella na sala do jardim da Guest House. Foto: Cris Berger

O café da manhã acontece no salão interno, primeiro andar, e nas mesas do jardim e você pode escolher onde quer sentar com o seu pet. Na alta temporada pode ter fiscalização na praia, que pedirá para o cachorro ser retirado, no restante do ano é super tranquilo. De qualquer forma, é bom saber que eles oferecem serviço de praia, segurança privada, estacionamento com valet.

Juquehy, São Paulo

A Rosa dos Ventos Juquehy fica na praia de Juquehy e é uma opção com preço democrático. Os quartos são grandes, com uma cama de casal e mais uma adicional. Eles têm uma cozinha completa que dá o suporte para preparar algo por lá sem ter de sair da pousada, caso você não queira pegar carro e, dependendo a época do ano, enfrentar filas.

Os pets têm acesso à área da piscina e podem ficar nas espreguiçadeiras com seus tutores, inclusive há ganchinhos para prender a guia deles.

Ella na piscina da Rosa dos Ventos Juquehy. Foto: Cris Berger

O café da manhã acontece nas mesas da piscina e os pets tem um menu com frutinhas. Há totem com cata-caca e lixeira para jogar o número 2 fora. Espere receber um kit pet com caminha, comedouros, petisco de boas-vindas e tapete higiênico.

Por lei, os cães não podem ir à praia e a fiscalização é bem rigorosa em Juquehy, não vale nem arriscar e isso não apenas na alta temporada, mas o ano todo.

Maresias, São Paulo

A pousada Pura Vida está na Praia de Maresias e recebe cães há muitos anos. Ao longo do tempo ela foi melhorando, ainda mais, os serviços para os cachorros e, hoje, tem piscina de raia com profundidade para cães no porte dos goldens nadarem bem. Para dar banho e secar a turma que gosta de nadar há o Acqua Pet com bancada, shampoo pet e secador.

Ella na pousada Pura Vida em Maresias. Foto: Cris Berger

Além disso, ela tem a Sala Pet com sofá, televisão, acervo de filmes e brinquedos para os cães. Na recepção você encontra uma lista de restaurantes pet friendly da cidade, inclusive, os "pé na areia" que facilitam sua ida à praia ou estar perto dela porque é proibido por lei levar cachorro na praia.

A pousada permite que os cães que estejam acostumados a estarem sós fiquem nos quartos quando seus tutores não puderem os levar à praia.

Os quartos têm estilos diferentes e a suíte Acqua Master conta com um pequeno jardim privado com rede e mesa e cadeiras. Também tem jacuzzi no banheiro. Na área social há mais uma jacuzzi e piscina de uso coletivo.

Paraty, Rio de Janeiro

Em Paraty, pertinho do centro histórico, está a pousada Pontal Gardens. Faça dela seu marco zero para desbravar as dezenas de ilhas que existem na Baía de Ilha Grande com suas águas tranquilas, de cor turquesa e areias claras.

Ella no quarto do Pontal Gardens em Paraty. Foto: Cris Berger

São 8 suítes super bem decoradas e algumas com jacuzzi no jardim interno: um luxo necessário. O café da manhã é um momento solene e literalmente delicioso: tudo que é servido tem uma pequena história e feito por um produtor local.

Apesar de Paraty ter algumas praias bonitas, dizem as "boas línguas" que o melhor é alugar um barco ou lancha, com seus respectivos capitães, e sair para conhecer as ilhas. Navegar é tão prazeroso quanto jogar âncora e ficar em uma das tantas praias desertas (pelo menos fora da alta temporada). Não há fiscalização, nem hostilidade aos pets nas praias.

Ella passeando de barco pelas ilhas de Paraty. Foto: Cris Berger

Desfrute dos bons restaurantes, o pessoal da Pontal faz assertivas indicações e passeie pelo lindo Centro Histórico. Viaje no tempo.

Fortaleza, Ceará

Em Fortaleza, na praia de Iracema, à beira-mar está o hotel Sonata de Iracema. No quarto os pets são recebidos com caminha, comedouros e sempre tem uma surpresinha nova.

O café da manhã pode ser tomado na varanda que fica na frente do hotel e tem vista para o mar com o frescor da brisa marinha. E quem quiser usufruir do geladinho do ar condicionado ganha a opção de sentar-se nas mesas perto da recepção.

Ella na varanda do hotel Sonata de Iracema. Foto: Cris Berger

Nós produzimos o Guia Pet Friendly Fortaleza e nele há diversas opções de restaurantes e barracas (beach clubs) que aceitam os pets. Portanto, você tem tudo para passar ótimos dias na capital cearense.