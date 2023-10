Trabalhar com um cachorro é maravilhoso, mas exige preparo!

O Brasil está prestes a testar a jornada de trabalho de quatro dias no lugar de cinco e eu só penso: bastavam os cachorros estarem presentes nos escritórios para que subisse ao invés de descer. Hoje vamos falar sobre os benefícios que a presença de um cão trás para qualquer ambiente, ainda mais um escritório. Mas não pense não que só contarei o lado bom, a ideia é lançar uma reflexão honesta sobre a importância de preparar os cães para "baterem ponto"com você. Desde que a Ella (minha cachorrinha que considero filha) chegou na minha vida, no final de janeiro de 2015, não nos separamos. Nessa época, eu já havia criado o Guia Pet Friendly e decidido viver com um cachorro o máximo de tempo. Confesso que não fazia ideia de que teria tanto êxito, nem que existiam tantas pessoas com o mesmo desejo.

Cris e Ella no Spaces. Foto: Luca Watanabe

Spaces

Nos primeiros anos, fizemos home office. Depois, trabalhamos para uma marca em que parte do pagamento incluía uma mesa no escritório da empresa. Quando finalizou nosso contrato, a alternativa era seguir trabalhando em casa, porém eu tinha tomado gosto de ver outras pessoas durante o dia, portanto, home office não estava mais nos meus planos e, dessa forma, comecei a procurar um endereço comercial que aceitasse cachorros. Um belo dia descobri o Spaces, um coworking e escritório presente em diversas cidades do mundo e, claro, pet friendly.

Ella e Arthur no Spaces. Foto: Cris Berger

"Fazer com que o ambiente de trabalho seja pet friendly não é apenas necessário como acompanha a tendência que se segue no pós-pandemia. Hoje, os escritórios precisam ser uma extensão do Home Office, e isso inclui considerar a presença dos pets. Tenho orgulho de falar que o Spaces coworking foi uma das primeiras empresas a levantar a bandeira de escritório amigo dos animais, muito antes da pandemia, quando - inclusive - adotamos um cachorrinho (o Arthur) que era residente do Spaces Berrini e alegrava a todos com a sua calorosa recepção. E é justamente um dos principais benefícios de se ter um pet no ambiente corporativo, ele reduz o estresse, deixa o ambiente mais leve, e de quebra ainda gera sorrisos por onde passa. A presença da Ella no corredores do Spaces, gera exatamente a mesma reação nas pessoas, ela traz um momento de paz e calma, num cenário sempre tão agitado como um ambiente empresarial. É muito bom poder receber a visita da Ella na minha sala, de tempos em tempos", comenta Tiago Alves, CEO do Spaces no Brasil.

Tiago Alves e Ella no Spaces Berrini. Foto: Cris Berger

Trabalha mais quem está feliz

Já são quatro anos que passamos de 8 a 12 horas por dia, de segunda a segunda, na unidade da Berrini, a qual chamamos carinhosamente de Meca. Apenas quando estamos fora de São Paulo, em viagens, que não somos vistas por aqui. O prédio com pé direito alto, moderno, descolado, bonito, funcional, com cozinhas comunitárias em cada andar, mesa de ping pong no térreo, cinema no rooftop e paredes de vidro sem dúvida contribuem para a minha adoração por ele, mas nada disso teria valor se a Ella não pudesse estar comigo.

Cris e Ella durante um dia de trabalho. Foto: Luca Watanabe

Os estudos comprovam

Estudos da Waltham Petcare Science Institute da Mars mostram que os cães deixam ambientes mais saudáveis, reduzem o stresse, promovem a integração social e ajudam a conciliar a vida pessoal e profissional. O Centro de Interação entre Seres Humanos e Animais da Universidade da Comunidade de Virgínia (VCU) fez um estudo que comprovou os benefícios gerados por cães em um escritório. E, veja, bem, vantagens que também se estendem aos colegas. O professor de antropologia da Universidade do Arizona, Evan MacLean, que estuda a relação entre humanos e cachorros, chegou à conclusão de que a presença dos animais reduz a atividade no eixo hipotalâmico-hipofisário-adrenal que é o principal sistema de reação ao estresse.

A importância do preparo

Eu poderia parar por aqui, concluir que os cães são "anjos" e que a presença deles é magnífica, porém depois de trabalhar 9 anos intensamente com o mundo pet friendly, analisando o comportamento de pessoas e de diversos cães, sei que essa "mágica" só pode acontecer com animais devidamente preparados e socializados para conviverem em sociedade. Obviamente, que sigo lutando pela inclusão dos pets em todas as esferas da sociedade, inclusive nos escritórios, pois eu e a Ella somos a prova viva de que essa relação pode funcionar bem, mas preciso jogar uma luz e levantar o debate da importância da educação dos cães, que são consequência dos tutores, em um ambiente profissional.

Vida real

Vou apresentar algumas situações para você analisar: no dia a dia do trabalho temos menos tempo para corrigir uma atitude errada do nosso cão. Exemplo? O que fazer se seu pet começar a latir quando uma pessoa desconhecida passar? Ou até mesmo outro cachorro? Imagine que na sala ou mesa ao lado tem um colega em call, vou mais além, você mesmo pode estar apresentando um projeto novo para um cliente e não poderá interromper para fazer seu cão se comportar. Ou seja, este pet deve estar acostumado com sons e estímulos novos, sem agir com latidos.

Ella na sua sala do Spaces. Foto: Cris Berger

Os cães têm horários que precisam ser respeitados como o momento do xixi e você precisa estar atento para evitar acidentes. Tinha uma cachorrinha no Spaces que fazia xixi no corredor porque a tutora dela esquecia de levá-la até a área de alívio. Portanto, na sua agenda de atividades e reuniões precisam estar as pausas para atender as necessidades do seu cão. E, aqui, também entra a hora das refeições. Se você tem uma sala privativa fica mais fácil, basta fechar a porta e alimentá-lo, porém no caso de um espaço coletivo, a administração da comida do cão deve acontecer com cuidado para que não haja disputa de recursos entre os pets e consequentes brigas.

A saúde mental é outro ponto a ser analisado, no ambiente de trabalho ele deverá ficar tranquilo ao seu lado e, para isso, deverá estar com os gastos de energia em dia. Ele passeou? Cheirou? Treinou? Está devidamente cansado para querer tirar longos cochilos? Um truque é oferecer brinquedos de enriquecimento ambiental para o seu pet ter um cansaço mental cognitivo: os recheados com comida congelada dentro são ótimos. Eles ficam horas lambendo e isso dá um soninho. É evidente que algumas raças cansam mais rápido do que outras. A Ella, que é um sharpei, com um pouco de brincadeira ou treino já se cansa. Um golden retriever exige uma agenda mais completa de atividades.

Ideia para os RHs

No treinamento que demos para o Better Cities for Pets da Mars Petcare, que ganhou a versão de Playlist no YouTube, sugerimos que os departamentos de recursos humanos das empresas invistam em adestramento dos cães de seus funcionários para que eles possam ir ao escritório sem atrapalhar o rendimentos profissional dos seus tutores ou gerar problemas de convívio com demais pessoas e animais presentes. O preparo é fundamental para o sucesso da operação.

Ella deixando tudo melhor. Foto: Luca Watanabe

Em linhas gerais

Na minha opinião é fundamental que o cão goste de outras pessoas e animais para que a interatividade aconteça de forma harmoniosa. E que ele saiba a hora de ficar tranquilo ao seu lado e o momento de brincar. Depois, basta você fazer a sua parte, que é cuidar dos seus horários de xixi e comida durante o expediente. E saber que antes ou depois do escritório ele terá direito a sua própria "academia e diversão" que é um passeio pela rua, parque ou até mesmo treinos em casa. Assim todos ficam em dia com a saúde física e mental e você pode aproveitar o prazer de estar ao lado dele. Ah! Não estranhe se você fizer algumas horas extras, afinal, a presença dele é tão boa, até seu rendimento vai melhorar