Trem pet friendly com vagão boutique para os pets

No passaporte da pet Ella já tem 10 voos de avião. Faltava uma viagem de trem, né? Bem, desejo realizado com sucesso. Acabamos de voltar de um passeio no Trem Republicano, da Serra Verde Express, que desde 2019 faz passeios no Paraná e 2020 no interior de São Paulo. Além de viajar no tempo, pois vocês vão embarcar na estação de trem de Itu, inaugurada em 1873 e desembarcar na de Salto, interior de São Paulo, ainda tem dois restaurantes pet friendly para o dia ficar completo.

Ella no Trem Republicano. Foto: Cris Berger

Lá vem o trem

Chegamos na estação de trem de Itu pelas oito da manhã, uma hora antes dele partir rumo à Salto. As saídas acontecem às 9h e às 14h nas sextas, sábados e domingos. Compramos os bilhetes (a partir de R$ 135,00), que também podem ser adquiridos online) e fomos conhecer a plataforma. Tudo tão romântico e bucólico! Antes de embarcar, tomamos um café para acordar no Stazione.

Ella na estação de trem de Itu, em frente ao Stazione. Foto: Cris Berger

Em seguida, localizamos o vagão pet friendly e embarcamos. É fácil de entrar, o degrau é baixo. A Ella parecia em casa: passou pelos primeiros bancos, atravessou a varanda aberta, escolheu um lugar para sentar.

Ella no vagão pet friendly. Foto: Cris Berger

Logo, ela entendeu que pela janelinha veria a vida em movimento.

Ella apreciando a vista. Foto: Cris Berger

A bordo da história

Nos primeiros minutos da uma hora que vem pela frente, você fica fascinado por estar a bordo de um trem com o seu cachorro sendo tratado como um nobre passageiro. Afinal, o vagão dos pets tem o nome de boutique. Nele, há sofazinhos dos dois lados, onde os pets podem subir. Há um ganchinho para prender a guia do pet, a janela pode ser aberta, mas você precisa tomar muito cuidado e ter certeza de que ele não vai pular. Uma vez que tudo esteja sob controle, começa a sessão de fotos.

Ella na varanda do vagão pet friendly. Foto: Cris Berger

É emocionante, pois vocês estarão juntos em um trem histórico, totalmente renovado, passando pela ferrovia Ytuana, que em 1870 foi construída pelo engenheiro Aristides Galvão e Queiroz e financiada pelos poderosos proprietários de terras da época, que desejavam escoar o café para o Porto de Santos. E veja como são os novos tempos: o trem que esteve ativo como transporte para os passageiros até 1976 e cargas até 1987, ficou parado por décadas e ressurgiu como atração turística promovida e vagão pet friendly.

Ella e o maquinista. Foto: Cris Berger

As atrações

O vagão que aceita pets é chamado Anselmo Duarte em homenagem ao ator natural de Salto, ganhador da Palma de Ouro em Cannes pelo filme "O Pagador de Promessas". Ele é dividido em dois e tem uma varanda no meio onde o músico Harley Castro, que interpreta um viajante no tempo, e o ator Alessandro Franco um vendedor de jornal fazem uma performance divertida e narram a famosa convenção de Itu, onde se discutiu como fazer o Brasil deixar de ser colônia de Portugal e conquistar sua independência ou morte, como Dom Pedro II falaria anos depois na Proclamação da República. Junto deles, um guia turístico segue contando histórias pelo trajeto de 7 quilômetros e meio, e mostra ao longo do percurso os cartões postais da região como o corredor da exportação (uma linha ferroviária que transporta cargas e liga Santos ao Maranhão), o monumento religioso da Nossa Senhora de Monte Serrat com 38 metros de altura (o segundo maior do Brasil, apenas o Cristo Redentor é maior), a ponte sobre o rio Tietê e a transição da vegetação da Mata Atlântica e o Cerrado.

Ella na cabine do maquinista. Foto: Cris Berger

No serviço de bordo para os humanos tem bebidas e snacks que são servidos no estilo open bar.

Banana Billy

O Banana Billy Frutaria serve comidinhas saudáveis e deliciosas com destaque para o banana bread. Cogite também pedir pelo waffle com frutas vermelhas, tapiocas e toast com guacamole e ovo frito. E não deixe de tirar dois dedinhos de prosa com a Flávia e o Matheus, os tutores do Billy, que deu nome à casa e é um pit bull resgatado de maus-tratos. A história é linda e inspiradora. Há cardápio para os pets, a Ella pediu água de coco e palitinhos de cenoura.

Ella no Banana Billy Frutaria. Foto: Cris Berger

Stazione

O Stazione está localizado dentro da estação de trem. O salão no formato de galpão, com pé direito alto, aceita pets, então, você pode escolher entre as mesas internas ou da plataforma. O carro chefe da casa é o famoso barreado, prato tradicional do litoral Paraná, feito com carne desfiada. De entradinha, peça pela empadinha frita, típica de Salto.

Ella no Stazione de Salto Foto: Cris Berger

Onde dormir

Quem quiser se hospedar na região tem o Novotel Itu como uma ótima opção pet friendly. Em um dia você passeia de trem e no outro curte uma piscininha no espaço pet ou joga tênis, vôlei e beach tênis com seu cão bem pertinho. Eles oferecem kit pet, sachês de ração úmida, tapete higiênico e totem com cata caca, lixeira para descartar o cocô, álcool em gel e papel toalha. O café da manhã e demais refeições são servidos no estilo buffet e podemos sentar nas mesas da varanda coberta com os cachorros. Há uma ampla área de lazer e os pets têm livre acesso à ela.

Ella relaxando no espaço pet do Novotel Itu. Foto: Cris Berger

Depois de um final de semana como esse, saímos com a ótima sensação de que o mundo está mais pet friendly, ou seja, acessível às famílias multiespécie, que fazem questão de viajar bem acompanhadas de seus cães.