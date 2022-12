Harry Styles: ainda tem ingressos para show em São Paulo

Harry Styles dá a largada em sua turnê pelo Brasil nesta terça-feira, 6, em São Paulo. O cantor também se apresentará no Rio de Janeiro e em Curitiba.

Ainda há ingressos para os três shows que o cantor fará em São Paulo, incluindo o desta terça, 6. O valor dos ingressos varia entre R$ 164 e R$ 751 e a compra deve ser realizada no Eventim.

O macacão de cristais do time de baseball Dodgers, feito pela Gucci, foi uma homenagem de Harry Styles ao cantor Elton John, que usou produção semelhante em uma apresentação em 1975 Foto: Instagram.com/@eltonjohn

Em São Paulo, as apresentações serão no Allianz Parque (antigo Palestra Itália), no bairro Água Branca. A tour em solo brasileiro estava prevista para outubro de 2020 e, por causa da pandemia, teve de ser adiada para este ano.

O bom é que, em compensação, os paulistanos ganharam mais duas chances de curtir o som do cantor inglês. Veja a agenda da turnê:

Terça-feira, 6 de dezembro : São Paulo (Allianz Parque)

: São Paulo (Allianz Parque) Quinta-feira, 8 de dezembro : Rio de Janeiro (área externa da Jeunesse Arena)

: Rio de Janeiro (área externa da Jeunesse Arena) Sábado, 10 de dezembro : Curitiba (Pedreira Paulo Leminski)

: Curitiba (Pedreira Paulo Leminski) Terça-feira, 13 de dezembro : São Paulo (Allianz Parque)

: São Paulo (Allianz Parque) Quarta-feira, 14 de dezembro: São Paulo (Allianz Parque)

Os shows fazem parte da Love On Tour — turnê que deve terminar somente em 2023. No setlist estão os sucessos dos dois últimos álbuns de Harry, Fine Line (2019) e Harry’s House (2022).