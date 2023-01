Integrantes do RBD causam mistério ao apagarem fotos do Instagram e fãs especulam retorno da banda

Um ‘blackout’ nas redes sociais de alguns dos integrantes do RBD causou mistério e levou os fãs a especularem o retorno da banda. Anahí, Christian Chávez e Christopher Uckermann apagaram suas fotos de perfil no Instagram e arquivaram todas as publicações na rede social na noite desta quinta-feira, 15.

Já as contas de Dulce Maria, Maite Perroni e Alfonso Herrera seguem normais, sem nenhuma alteração até o momento.

Anahí, Christian Chávez e Christopher Uckermann arquivaram todos os conteúdos de seus perfis na rede social. Foto: Arquivo/rbdfotos.org e Reprodução/Instagram

Os fãs não perderam tempo e já começaram a desconfiar de que toda essa movimentação pode ser uma estratégia para posterior anúncio de retorno da banda. Durante a noite, o assunto tomou conta do Twitter e os internautas ficaram animados com a possibilidade de ocorrer um dos comebacks mais aguardados da última década.

não quero criar expectativas mas imagina na tour do RBD a anahi falando: hoje eu quero dizer uma coisa SÃO PAOLO, EU TE AMO BRASILLL"pic.twitter.com/iyZ5J5vRHz — may 🦋 (@mojandoasientos) December 15, 2022

Coração quase saindo pela boca, não estou acreditando que a qualquer momento pode ser anunciado o show de reencontro do RBD, as lágrimas começam a cair só de imaginar em ver novamente Anahí em cima de um palco cantando vários hits que fizeram parte da minha história. pic.twitter.com/Ur1pjImvlJ — Jean Cristian (@EuJCris) December 16, 2022

Será q a tour do RBD é real? Meu jesus amado, eu não sei se tenho psicológico e dinheiro pra isso, mas eu vou ajeitar os dois. Será que meu momento tá chegando? Senhor, saiba que sua filha está pronta.@Anahi eu te amo ❤️😂 — Marília (@ma_rodolpho) December 16, 2022

Eu to surtando com esse negócio do RBD. Se for verdade, vou surtar pq não tenho dinheiro. Se for mentira, vou surtar pq quero que seja verdade — Lua (@mrxlzz) December 16, 2022

Se o RBD me resolve fazer um retorno, eu vou ser obrigado a gastar todas as minhas economias pra poder ir num show 🥹🥹 — Douglas (@dougmeh) December 16, 2022

Nesta semana, surgiram rumores de uma possível turnê do RBD no Brasil em 2023, depois que a data de um suposto show foi adicionada à agenda de eventos do estádio Mané Garrincha, em Brasília.

No entanto, a equipe da Arena BSB afirmou ao Estadão que tudo não passava de uma ‘fake news’. Segundo a assessoria, a data é falsa e foi criada por um grupo de fãs. No site oficial da empresa também não tem nenhuma agenda confirmada com os integrantes.

Sucesso nos anos 2000

RBD foi uma banda mexicana que marcou uma geração de adolescentes no início dos anos 2000. O grupo pop foi criado a partir da novela Rebelde, televisionada entre os anos de 2004 e 2006. Já as atividades da banda seguiram até 2009, com o lançamento do último álbum de estúdio, Para Olvidarte de Mí.

A estreia do RBD ocorreu com o lançamento do álbum Rebelde, que ficou entre os 10 mais vendidos nas paradas musicais de cinco países em 2004. No ano seguinte, foi lançado o segundo álbum de estúdio, Nuestro Amor, repetindo o sucesso de seu antecessor. O grupo musical lançou ainda outros álbuns de sucesso, como Celestial e Empezar Desde Cero.

Integrantes do grupo RBD

Nos anos em que estiveram em atividade, o sexteto rodou o mundo com inúmeras turnês e arrastaram multidões por onde passaram. O RBD veio, oficialmente, sete vezes ao Brasil. Em três delas, os shows foram transformados em álbuns de vídeo: Live in Rio (2007), Live in Brasília (2009) e o Tournée do Adeus (2009).

Em 2008, os integrantes anunciaram o fim da banda e fizeram uma série de shows para se despedir dos fãs. A chamada Turnê do Adeus passou por países como Brasil, Bolívia, Argentina, Equador, Estados Unidos, Peru, Chile, Eslovênia e Sérvia. A última apresentação ocorreu em 21 de dezembro de 2008, em Madrid, na Espanha.

Leia também Elenco de RBD se reúne e Anahí faz apresentação em casamento de Maite Perroni

Em 2020, o grupo se reuniu novamente e lançou o single ‘Siempre He Estado Aquí’, para promover o show virtual ‘Ser O Parecer: The Global Virtual Union’. A live ocorreu no dia 26 de dezembro de 2020, durante a pandemia da covid-19, e ficou marcada como a primeira apresentação do grupo após a separação.

Em 2021, foi lançado o álbum ao vivo que leva o mesmo nome do concerto. Alfonso Herrera e Dulce María não participaram desses projetos, alegando questões pessoais.