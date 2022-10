O ator Jason Momoa, que interpreta o herói ‘Aquaman’, da DC Comics, surpreendeu os fãs brasileiros, nesta segunda-feira, 24, ao fazer uma publicação, nas redes sociais, em apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Pelos stories do Instagram, o artista compartilhou uma notícia da agência Reuters mostrando que, segundo pesquisa da AtlasIntel, Lula havia ampliado vantagem sobre Bolsonaro para a votação do segundo turno do próximo domingo, 30. Momoa publicou um print da matéria acompanhado de vários corações vermelhos.

Jason Momoa, o ‘Aquaman’, declara apoio a Lula nas redes sociais. Foto: Reprodução/Instagram

Na noite desta segunda-feira, também pelas redes sociais, o candidato petista agradeceu ao ator. “Obrigado pelo apoio, Jason Momoa”, escreveu Lula, em seu perfil.

A declaração do ‘Aquaman’ movimentou as redes sociais e gerou reações entre os brasileiros. O nome do personagem chegou a ocupar o Trending Topic do Twitter.

Recentemente, outros “heróis” também declararam apoio a Lula, como foi o caso do ator Mark Ruffalo, que interpreta o ‘Hulk’, da Marvel. “Hoje, humildemente acrescento minha voz para ressaltar as consequências globais da eleição brasileira. Você pode assistir minha mensagem e, mais importante, as palavras de muitos bravos defensores brasileiros da democracia e do planeta na transmissão ao vivo de hoje. Lula falando em breve!”, escreveu.

Sobre esses recentes apoio, uma internauta brincou: “Lula uniu Marvel e DC”.

Hulk e o Aquaman estão com Lula presidente.



Lula uniu Marvel e DC pela democracia no Brasil haha — Tamires Sampaio (@soutamires_sp) October 25, 2022

Um outro usuário relatou a surpresa ao ver a publicação do astro: “Eu de boas vendo o stories do Jason Momoa quando de repende, PAAAH”.

Eu de boas vendo Stories do Jason Momoa quando de repente, PAAAH, ele falando bem do @LulaOficial com coraçãozinho e tudo ❤️ pic.twitter.com/o4E8n0CoqX — Levi Kaique Ferreira (@LeviKaique) October 24, 2022