João Silva reconhece privilégio em ser filho de Faustão e diz que isso o prejudicou ‘no bom sentido’

João Silva falou sobre como foi começar uma carreira na televisão brasileira sendo filho de Faustão, e admitiu que esse fator o privilegiou.

Assim como o pai, João Silva também construiu uma carreira na televisão. Foto: Reprodução de 'Faustão na Band' (2023)/Band

PUBLICIDADE A declaração foi dada no podcast Cérebro Pod nesta segunda-feira, 31. “Entendo que o sarrafo é alto, que existem dificuldades que eu acabo vivendo por isso, mas são irrisórias perto das oportunidades que tive a vida inteira”, disse. “Por exemplo, as facilidades que tive por conta do meio de onde fui criado, das oportunidades de até mesmo trabalhar com meu pai. Isso abriu muitas portas para mim. Se eu falar que a comparação é dura, gera desconforto. Ele existe, mas é irrisório perto do privilégio e da vantagem.”

Jaque Ciocci, uma das apresentadora do programa, apontou que o comunicador leva o “fardo” com muita leveza.

“Talvez seria mais pesado eu chegar no fim do mês e não saber o que fazer, o que comer, como pagar as contas. As pessoas que falam isso é que não imaginam o que é viver uma vida dura de verdade, sem saber o que vai poder comprar de proteína. Então é melhor viver esses problemas [da comparação com o pai]”, respondeu.

Ele finalizou o discurso explicando que, enquanto trabalhou com o pai na Band, o apresentador o preparou para a carreira.

“Tudo que ele podia fazer para me prejudicar no bom sentido, ele fazia. Ele falou: ‘Cara, você vai aprender assim’. Jogava umas bombas. Ele queria que eu passasse isso com ele. Foi um ano e meio maravilhoso.”