70% das mulheres com câncer são abandonadas pelos parceiros

Essa reflexão não poderia jamais faltar no encerramento do mês do Outubro Rosa de prevenção do câncer feminino.

O diagnóstico de câncer tem um impacto significativo na trajetória do indivíduo. Medos, incertezas e desconfortos físicos causados pela doença e seu tratamento passam a ocupar lugar central na vida do indivíduo.

O sofrimento abrange diversas dimensões e usamos o termo em inglês "distress" que é definido como uma experiência multifatorial desagradável e angustiante, de natureza psicológica (cognitiva, comportamental e emocional), social, espiritual e/ou física que pode interferir na habilidade de lidar efetivamente com o câncer, seus sintomas físicos e tratamentos.

O sofrimento pode ir desde a percepção da própria vulnerabilidade, tristeza, fantasias e medo ante o desconhecido, sendo considerado uma resposta natural da pessoa que vivencia a doença e seu tratamento, até reações mais intensas levando a um distúrbio psiquiátrico diagnosticável. Em cerca de 1/3 dos pacientes com "distress" significativo ocorre a evolução para depressão, ansiedade, transtorno de ajustamento e transtorno do estresse pós traumático.

Ainda, por questões de preconceito e estigma, temos uma baixa procura por suporte psíquico dos pacientes oncológicos. Os principais fatores incluem: 1) baixo interesse dos próprios pacientes em discutir questões emocionais já que privilegiam os sintomas físicos; 2) conhecimento insuficiente do tipo de apoio que pode receber; 3) medo de ser estigmatizado; 4) paciente aguarda que o oncologista aborde o assunto.

Alguns oncologistas relutam em discutir aspectos emocionais por entenderem sintomas somáticos depressivos como secundários ao câncer. Em algumas situações, os sintomas depressivos e ansiosos são até considerados reações normais e isso impede o diagnóstico e tratamento corretos aumentando diversos riscos envolvidos.

Segundo um estudo com 21 mil pacientes, a taxa de depressão pode variar entre 2% a 56% dos pacientes, enquanto 44% dos pacientes sofrem de algum grau de ansiedade e 23% têm sofrimento significativo. As maiores prevalências de depressão ocorrem em pacientes com câncer de pulmão (13%), câncer ginecológico (10,9%) e câncer de mama (9,3%). Mulheres mais pobres, jovens e isoladas são as mais afetadas. A depressão ocorre mais no primeiro ano após o diagnóstico.

Em um estudo com 4,7 milhões de pacientes com câncer, 2491 pacientes cometeram o suicídio e o risco de suicídio foi 2,7 vezes maior nos primeiros 6 meses após o diagnóstico.

Infelizmente, dentro desse contexto, observamos mulheres que enfrentam essa luta seja contra o câncer ou contra a depressão sem o apoio de seu companheiro. Recentemente, tivemos na imprensa o caso da cantora Preta Gil que precisou lidar com o abandono do marido nessa fase super difícil. E isso está longe de ser uma exceção: segundo a Sociedade Brasileira de Mastologia, 70% das mulheres diagnosticadas com câncer lidam com o abandono do parceiro durante o tratamento. Isso deixa claro que há falta de reciprocidade aos cuidados que as mulheres dispensam aos seus maridos quando eles adoecem, demonstrando a faceta de uma sociedade machista ou mesmo da fragilidade e confiabilidade do relacionamento que se supunha ser sólido.

O fato de que a rede de apoio é fundamental torna-se irrefutável para o enfrentamento de todos os desafios após o diagnóstico e também durante o tratamento. A rede de apoio ajuda a mulher a enfrentar os inúmeros desafios físicos e mentais da doença, ajudando-as no aumento da resiliência. Pensemos nisso!

Por fim, convido a todos vocês para o lançamento do Tratado de Saúde Mental da Mulher no dia 11/11/2023, sábado, na Livraria da Vila do Shopping Higienópolis, das 15:00 às 18:00 horas. Este e outros assuntos são debatidos de forma didática e com as melhores evidências possíveis. Maiores informações no meu Insta @profdrjoelrennojr

Referência de leitura para profissionais de saúde:

1.Tratado de Saúde Mental da Mulher, Editora Manole, 2024 (lançamento)

2. Seção 5- Interconsulta Psiquiátrica- Capítulo 14: Interconsulta em Oncologia

Livro: Clínica Psiquiátrica, Volume 2, As Grandes Síndromes Psiquiátricas

Autora: Simone Maria de Santa Rita Soares

Editores: Eurípedes Constantino Miguel, Beny Lafer, Helio Elkis e Orestes Vicente Forlenza

Editora MANOLE