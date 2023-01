Álcool e Carnaval: uma mistura explosiva e que pode deixar marcas

Estamos a menos de um mês do tão sonhado Carnaval. E isso inclui as centenas de blocos de rua. Nesse pacote de diversão, sempre há o fator relacionado ao uso abusivo de álcool, lesivo a dependentes ou não.

Não é raro vermos nas Redes Sociais pessoas esbanjando felicidade e sempre com a necessidade de ostentar um copo de bebida alcóolica em suas mãos. Para alguns, parece não haver prazer ou alegria sem a presença de álcool no pedaço principalmente nas grandes festas como o Carnaval.

É notório que durante a atual pandemia de Covid-19 os brasileiros tiveram um aumento substancial no consumo de álcool e drogas. Levantamento feito pela Global Drug Survey (GDS) em 2020 e divulgado em 2021, demonstrou um aumento de 17,2% no consumo de maconha; 7,4% de cocaína e de 12,7% de benzodiazepínicos (ansiolíticos e hipnóticos). Com relação ao consumo de álcool, o aumento foi de 13%. A pesquisa foi realizada com mais de 55 mil pessoas em todo o mundo.

Importante alertar periodicamente sobre o assunto. Foi criado o Dia Nacional de Combate às Drogas e ao Alcoolismo que será comemorado em 2023 justamente na segunda-feira de Carnaval,dia 20/02/2023.

Sabemos que os feriados prolongados são a oportunidade para o uso dessas substâncias e o feriado do Carnaval é o principal exemplo. Jovens costumam alugar casas e consomem em grupo grandes quantidades de álcool e drogas nesses feriados.

Bebidas alcóolicas são de fácil acesso para as pessoas uma vez que são legalizadas. As consequências são diversas incluindo até mudanças de comportamento, perdas de reflexo, convulsões além de acidentes e violência.

Não é o tipo de bebida que irá fazer mal ou não e sim a quantidade de álcool ingerida. Recomenda-se que as mulheres consumam no máximo sete doses por semana e os homens 14, sendo que uma dose equivale a uma lata de cerveja, 40 ml de destilado ou uma taça de vinho de 125ml. Claro que tal quantidade semanal não pode ser consumida em uma única oportunidade.

Foi revelado o resultado do Canada's Guidance on Alcohol and Health (Orientação Canadense sobre Álcool e Saúde). Tal diretriz informou que provavelmente não há consumo de álcool sem risco à saúde. Pessoas que não bebem álcool têm melhor saúde e sono segundo esse Guia Canadense. Até no máximo 2 drinks por semana, não há consequências negativas para as pessoas e outros. Dados interessantes desse importante estudo revelaram que de 3 a 6drinks padrões por semana já há aumento significativ0 de riscos de vários tipos de câncer como os de cólon e mama. Já para quem bebe 7 ou mais drinks por semana há um risco consideravelmente maior de doenças cardiovasculares ou cerebrovasculares.

Que tipo de felicidade buscamos amparados sempre no álcool? Somos suficientes em estado sóbrio? Para alguns, não há reunião social divertida sem o uso abusivo de álcool e isso me parece um contrassenso.

Atualmente, o consumo de álcool representa um grande desafio social e econômico além da saúde e afeta milhões ao redor do mundo.

O álcool é uma substância que atua diretamente no Sistema Nervoso Central e em todos os órgãos do nosso corpo sendo tóxico aos nossos tecidos, podendo ter efeitos imunossupressores (podendo levar a infecções oportunistas por virus), teratogênicos (o álcool na gravidez em qualquer dosagem pode levar a malformações do feto) e até carcinogênicos (fator de risco para câncer de laringe, boca e esôfago entre outros). Além do mais, o álcool pode causar a dependência e outras doenças mentais levando até ao suicídio. Portanto, não há nada glamoroso nessa exibição histérica dos copos, canecas e taças de fermentados e destilados. É um péssimo exemplo até dos pais para os filhos adolescentes.

Não há necessidade de ser dependente para alguém ter prejuízos decorrentes do uso do álcool. Muitas mulheres reclamam de dificuldades para perder peso e se esquecem que o álcool prejudica qualquer dieta. Outros se queixam de alterações de humor e sono e se esquecem também de que o consumo do álcool pode estar prejudicando. A verdade é que o álcool está associado a mais de 200 doenças e pode até interferir na economia de um país.

Por fim, quisera eu que os malefícios do álcool só envolvessem a esfera do indivíduo que consome e que tem o livre arbitrio de fazer o que bem entende. Mas não, o álcool leva em muitas situações a disrupturas familiares com traumas psicológicos em filhos e cônjuges. A vítima pode ser alguém também do universo ao redor daquele que consome o produto rotineiramente. E as sequelas geradas geralmente são eternas.