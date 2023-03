Dia Internacional da Mulher: alforria dos padrões estéticos?

Nas últimas décadas, felizmente, as mulheres têm gradativamente conquistado mais espaço em áreas antes dominadas pelos homens. Mas ainda há uma defasagem grande no que tange às oportunidades e direitos profissionais e salariais. Além de tudo, as questões de exigências de múltiplos papéis e funções recai com maior peso no sexo feminino. Tarefas domésticas são pouco valorizadas e as mulheres ainda são as que dedicam maior tempo a elas. Temos também agressões e abusos físicos, psicológicos e sexuais com maior prevalência nas mulheres.

Valores sociais e culturais de beleza machistas continuam prevalecendo. A busca por ideais de beleza e corpo perfeito têm colocado a saúde de muitas mulheres em risco. A todo instante, observamos dietas milagrosas, "chips" da beleza contendo substâncias derivadas da testosterona que podem causar sérios danos físicos e mentais. O pior é que as Redes Sociais tornaram-se o suprassumo de divulgações equivocadas por parte de modelos, artistas, digital influencers e até por alguns profissionais antiéticos da área de saúde que prescrevem medicamentos sem nenhuma evidência científica e com riscos que eles omitem nas informações que passam às pacientes. Infelizmente, o poder mercantilista controla o mercado e as mulheres são as maiores vítimas- muitas delas caladas por imposições sociais inatingíveis.

Algumas dietas "malucas" beiram a insensatez. Medicamentos psiquiátricos ou à base de hormônios masculinos são prescritos indiscriminadamente a algumas mulheres. Ou elas obtêm tais medicamentos em mercados paralelos ou até por indicações de algumas academias de ginástica questionáveis.

Determinados médicos (claro que sem generalizações), observando que grande parte dos seus pacientes obesos são ansiosos ou deprimidos, lançam mão de fórmulas "mágicas" contendo, provavelmente, antidepressivos, derivados de anfetamina, estabilizadores de humor e ansiolíticos- de forma aleatória-, e alguns, infelizmente, até sem alertar, enfaticamente, os seus pacientes sobre tais recursos terapêuticos. Outros, justificando-se pela necessidade de aderência terapêutica de tais pacientes, ainda mantêm os velhos inibidores de apetite, logo no início do tratamento misturados a remédios que controlam o diabetes e que devem ser utilizados com critérios. Nada contra o uso de tais drogas, desde que prescritas de forma correta e ética, com orientações precisas de seus riscos e benefícios a todos os pacientes.

Recentemente, uma profissional de saúde divulgou a "bariátrica Hipnótica" em suas redes sociais prometendo reprogramar o subconsciente para eliminar o peso de forma rápida e natural, totalmente absurdo e sem nenhuma evidência científica séria.

O mais recente despropósito e má fé é o tal chip da beleza que de chip não tem nada e muito menos de beleza. O produto é um tipo de bastonete de 2-3 cm que possui uma bomba de hormônios que são colocados sob a pele das mulheres com a promessa de aumentar a massa muscular, a energia e a libido. Esse engodo vem sendo popularizado nas Redes Sociais por Clínicas Médicas inescrupulosas. Queixas comuns têm aparecido como aumento de pelos e do clitóris, acne, alteração de voz, sobrecarga do fígado e até arritmias. As principais substâncias desses bastonetes contêm testosterona e gestrinona, um esteróide que inibe a ação do hormônio feminino estrogênio. Incrível é que a gestrinona há décadas é página virada da medicina e ficam com essa atitude de risco à saúde das pessoas.

Precisamos valorizar as imperfeições físicas que fazem parte do ser humano. Ideais falsos e frágeis de beleza acabam sendo alimentados por interesses mercantilistas de uma indústria lucrativa que impõe regras e padrões que precisam ser questionados principalmente pelas mulheres. Há belezas individuais femininas para cada faixa etária e que podem ser aperfeiçoadas sem expor ou causar prejuízos sérios à saúde feminina. Não adianta também levantar a bandeira contra a gordofobia, por exemplo, se na prática as emissoras de TV não dão oportunidades às mulheres acima do peso ideal no jornalismo entre outras áreas. Avançamos mas precisamos avançar muito mais.

Espero que esse Dia Internacional da Mulher signifique uma libertação dos padrões estéticos e comportamentais cruéis aos quais as mulheres continuam ainda submetidas. Observamos avanços em diversos meios, mas há muito ainda a ser feito e concretizado. A própria legislação atual não permite à mulher ter amplo domínio sobre o seu corpo e no Congresso e Senado temos pouquíssimas representantes do sexo feminino.

Trabalhar a autocompaixão e a autoaceitação é vital para ser feliz. Nenhuma sociedade tem o direito de estabelecer quaisquer padrões de forma discriminatória e excludente.

Um Feliz Dia Internacional da Mulher!