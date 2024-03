O mais recente despropósito e má fé é o tal chip da beleza que de chip não tem nada e muito menos de beleza. O produto é um tipo de bastonete de 2-3 cm que possui uma bomba de hormônios que são colocados sob a pele das mulheres com a promessa de aumentar a massa muscular, a energia e a libido. Esse engodo vem sendo popularizado nas Redes Sociais por Clínicas Médicas inescrupulosas. Queixas comuns têm aparecido como aumento de pelos e do clitóris, acne, alteração de voz, sobrecarga do fígado e até arritmias. As principais substâncias desses bastonetes contêm testosterona e gestrinona, um esteróide que inibe a ação do hormônio feminino estrogênio. Incrível é que a gestrinona há décadas é página virada da medicina e ficam com essa atitude de risco à saúde das pessoas.

Precisamos valorizar as imperfeições físicas que fazem parte do ser humano. Ideais falsos e frágeis de beleza acabam sendo alimentados por interesses mercantilistas de uma indústria lucrativa que impõe regras e padrões que precisam ser questionados principalmente pelas mulheres. Há belezas individuais femininas para cada faixa etária e que podem ser aperfeiçoadas sem expor ou causar prejuízos sérios à saúde feminina. Não adianta também levantar a bandeira contra a gordofobia, por exemplo, se na prática as emissoras de TV e outros locais de trabalho não dão oportunidades às mulheres acima do peso ideal no jornalismo entre outras áreas. Avançamos mas precisamos avançar muito mais.

Espero que esse Dia Internacional da Mulher signifique uma libertação dos padrões estéticos e comportamentais cruéis aos quais as mulheres continuam ainda submetidas. Observamos avanços em diversos meios, mas há muito ainda a ser feito e concretizado. A própria legislação atual não permite à mulher ter amplo domínio sobre o seu corpo e no Congresso e Senado temos pouquíssimas representantes do sexo feminino.

Trabalhar a autocompaixão e a autoaceitação é vital para ser feliz. Nenhuma sociedade tem o direito de estabelecer quaisquer padrões de forma discriminatória e excludente.

FONTE: http://www.psiquiatriadamulher.com.br