Ozempic e outros da familia: um tratamento futuro das compulsões?

Algumas pessoas podem se achar mais predispostas a diversos tipos de vícios, como álcool, comida e compras. E sabemos que além da psicoterapia cognitivo-comportamental e grupos de autoajuda temos poucos resultados em tratamentos farmacológicos atuais das diversas compulsões.

Surge, nesse contexto, uma nova esperança: a semaglutida, também conhecida comercialmente como Ozempic (para tratamento de diabetes tipo 2) e o recém lançado Wegovy (em dosagem mais elevada e aprovado para perda de peso). Mas, friso aqui a necessidade de acompanhamento médico e nunca aderir à autoprescrição que pode colocar sua saúde em risco.

Pacientes relatam que os pensamentos sobre comida se acalmam quando usam essas drogas e perdem peso. E, alguns têm relatado diminuição de compulsões por álcool e compras como "efeitos secundários". Alguns chegam a relatar que os impulsos maléficos cessaram.

Como a popularidade da semaglutida disparou, os pacientes têm compartilhado efeitos curiosos que vão além da simples supressão do apetite. Eles relataram ter perdido o interesse por toda uma gama de comportamentos viciantes e compulsivos: beber, fumar, fazer compras, roer unhas, cutucar a pele. Nem todo mundo que toma a droga experimenta esses efeitos positivos, para ser claro, mas o suficiente para que os pesquisadores do vício estejam prestando atenção. Há anos, os cientistas vêm testando se drogas semelhantes à semaglutida podem reduzir o uso de álcool, cocaína, nicotina e opioides em animais de laboratório - com resultados promissores.

A semaglutida e seus parentes químicos parecem funcionar, pelo menos em animais, contra uma ampla variedade de drogas viciantes, diz Christian Hendershot, psiquiatra da Universidade da Carolina do Norte em Chapel Hill School of Medicine. Os tratamentos disponíveis hoje tendem a ser específicos: metadona para opioides, bupropiona para fumar.

O circuito de recompensa do cérebro é fundamental e testes clínicos para avaliar se a semaglutida pode ajudar as pessoas também a parar de beber e fumar vêm sendo realizados.

A história da semaglutida é uma surpresa bem-vinda. Originalmente desenvolvido para diabetes, a semaglutida estimula o pâncreas a liberar insulina imitando um hormônio chamado GLP-1, ou peptídeo 1, semelhante ao glucagon. E quase imediatamente, os médicos notaram que os pacientes que tomavam essas drogas também perdiam peso, um efeito colateral não intencional, mas geralmente não indesejável. A semaglutida foi anunciada como um análogo do GLP-1 potencialmente ainda mais potente.

Os especialistas agora acreditam que os análogos do GLP-1 afetam mais do que apenas o pâncreas. O mecanismo exato da perda de peso ainda não está claro, mas as drogas provavelmente funcionam de várias maneiras para suprimir a fome, incluindo, mas não se limitando a, retardar a passagem do alimento pelo estômago e prevenir altos e baixos no açúcar no sangue. O mais intrigante é que também parece atingir e agir diretamente no cérebro.

Os análogos do GLP-1 parecem realmente se ligar a receptores em neurônios em várias partes do cérebro, diz Scott Kanoski, neurobiólogo da University of Southern California. Quando Kanoski e seus colegas bloquearam esses receptores em roedores, os medicamentos de primeira geração exenatida e liraglutida tornaram-se menos eficazes na redução da ingestão de alimentos - como se isso tivesse eliminado um modo de ação fundamental. O impulso de comer é apenas um tipo de impulso, no entanto. O fato de essas drogas funcionarem no nível do cérebro - assim como no intestino - sugere que elas também podem suprimir o desejo por outras coisas.

Em particular, os análogos do GLP-1 afetam as vias da dopamina no cérebro, também conhecidas como circuitos de recompensa. Este caminho evoluiu para nos ajudar a sobreviver; de forma simplista, comida e sexo desencadeiam uma dopamina atingida no cérebro. Nós nos sentimos bem e fazemos isso de novo. Em pessoas com vício, esse processo no cérebro muda como consequência ou causa de seu vício, ou talvez ambos. Eles têm, por exemplo, menos receptores de dopamina em parte do caminho de recompensa do cérebro, então a mesma recompensa pode trazer menos prazer.

Em animais de laboratório, os pesquisadores do vício reuniram um conjunto de evidências de que os análogos do GLP-1 alteram o caminho da recompensa: camundongos em uma versão do exenatide recebe menos a dopamina do álcool; ratos com a mesma droga GLP-1 procuraram menos cocaína; o mesmo para ratos e oxicodona. Macacos vervet africanos predispostos ao consumo de álcool bebiam menos liraglutida e exenatida. A maior parte das pesquisas publicadas foi feita com essas duas drogas GLP-1 de primeira geração, mas os pesquisadores esperaram que muitos estudos com semaglutida, com resultados positivos, sejam publicados em breve.

Em humanos, a ciência ainda é muito mais escassa, embora os especialistas dizem que a semaglutida, se funcionar para o vício, pode acabar sendo mais eficaz em algumas pessoas do que em outras. Ensaios maiores e mais longos com semaglutida podem provar ou refutar a eficácia da droga no vício - e identificar para quem é melhor.

A semaglutida não diminui todo o prazer, costumam dizer as pessoas que tomam a droga para perda de peso. Elas ainda podem desfrutar de algumas mordidas na comida ou se divertir em encontrar o vestido perfeito; eles simplesmente não foram mais ao mar. A anedonia, ou uma capacidade diminuída geral de sentir prazer, também não apareceu em coortes de pessoas que tomam o medicamento para diabetes, diz Elisabet Jerlhag Holm, pesquisadora de vícios da Universidade de Gotemburgo.

Portanto, embora as pesquisas estejam ainda apenas no início, surge uma nova esperança aos pacientes que tanto sofrem com as compulsões, mesmo que não seja eficaz a todos e que outras estratégias não farmacológicas sejam necessárias dentro do contexto de tratamento das temíveis compulsões e seus desdobramentos catastróficos.

Fonte: Artigo de Sarah Zhang, The Atlantic.