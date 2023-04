Psicofobia: luta está apenas no início

A Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP) tem promovido nos últimos anos diversas iniciativas em prol da saúde mental da população brasileira. Durante todo o mês de abril, as ações contra a Psicofobia são intensificadas, com o intuito de conscientizar a sociedade sobre o prejuízo causado pelo preconceito que existe contra as pessoas que têm transtornos e deficiências mentais.

De acordo com a Organização Mundial de Saúde- OMS, aproximadamente 1 bilhão de pessoas vivem com transtornos psiquiátricos em todo o mundo. No Brasil, a realidade também é preocupante: estima-se que 70 milhões de pessoas padecem de doenças mentais e que nem sempre são diagnosticadas ou tratadas corretamente.

O preconceito contra quem sofre de alguma doença mental pode vir de diversas formas através de discursos ou ações excludentes: 1) falas do tipo doença mental não é doença, é comodismo, desequilíbrio de parafuso ou frescura; 2) doente mental é violento; 3) doente mental é incapaz e necessita ser isolado; 4) menores oportunidades e salários inferiores em empregos e até no meio acadêmico; 5) tudo que o doente mental sente é da cabeça dele e por isso nem sempre os médicos investigam problemas orgânicos com os mesmos detalhes e atenção de outros pacientes,

Muito dificil viver em uma sociedade que o tempo todo estabelece padrões de normalidade e de inclusão social e cultural. Não há modelos perfeitos ou ideais, todos nós temos nossas fragilidades, algumas expostas, outras não.

A Pesquisa Vigitel, publicada em 2022 pelo Ministério da Saúde, incluiu a depressão na lista de doenças crônicas apuradas pela primeira vez e revelou que cerca de 23 milhões de cidadãos têm o transtorno depressivo, ultrapassando a própria diabetes mellitus- uma doença crônica muito comum. Além disso, a OMS aponta que o nosso país ocupa o terceiro lugar na lista de países com maior número de transtornos psiquiátricos no mundo e lidera o ranking de casos de ansiedade na América Latina, com quase 19 milhões de padecentes em todo o país.

Por essa marca expressiva de doentes mentais no Brasil, é que precisamos combater o estigma que dificulta demais a busca por tratamento precoce de depressão, ansiedade e outros transtornos mentais. Como em qualquer doença, a busca precoce pode evitar consequências trágicas como o suicídio, entre outras.

Pessoas com doenças mentais geralmente sofrem caladas porque a familia e a sociedade a discriminam o tempo todo. A Psicofobia (preconceito contra quem sofre de doença mental) impede que as pessoas busquem a ajuda correta e muitas vezes a assistência no SUS é precária, com pouca infraestrutura e déficit de profissionais capacitados. O orçamento da saúde mental no Brasil é ainda muito baixo e por isso não temos igualdade de condições entre as instituições privadas e as do SUS. Todos os níveis de assistência precisam ser contemplados desde comunidades terapêuticas, CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) até hospitais psiquiátricos de excelência e que não podem simplesmente ser fechados de forma irresponsável impedindo que casos severos tenham um atendimento altamente especializado e humanizado quando necessário. No setor privado, ao contrário, do SUS, o investimento tem sido gigantesco por parte de grandes grupos empresariais. Portanto, mãos à obra porque precisamos combater o preconceito não apenas com Campanhas e discursos mas também com ações governamentais eficazes em todos os âmbitos.

