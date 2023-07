Resiliência é fruto das relações entre pais e filhos

A qualidade das relações entre pais e filhos influi diretamente no bem estar das crianças. É o que a ciência demonstra de forma inequívoca.

Através de estudos observacionais da década de 50, o psicólogo inglês John Bowlby classificou as reações das crianças ao serem separadas de suas mães por algumas horas. Os comportamentos seriam secundários à segurança ou insegurança do relacionamento entre pais e filhos.

Já nos anos 1970, há o início de estudos sobre traumas, principalmente para entender os comportamentos patológicos dos veteranos norte-americanos oriundos da Guerra do Vietnã com Tanstorno do Estresse Pós-Traumático (TEPT).

Na era digital, muitos pais são permissivos demais ao uso excessivo de telas pelos seus filhos. Na vida agitada atual, acaba sendo uma forma de se omitir da função de educador e acolhedor. Querem se preservar do trabalho árduo da educação e diálogo dos filhos e isso custa muito caro.

Há muitos influencers digitais apregoando táticas para ser "forte" como se tais dicas ajudassem. Dizem que é através da dor e dos desafios exagerados ou insanos que evoluímos - enquanto os estudos consistentes demonstram o contrário: é pelo amor. Essa história de que pais precisam ser enérgicos, duros e exigentes para que seus filhos sejam resilientes não passa de uma grande falácia.

Claro que não podemos criar filhos sem traumas nos dias atuais, porém, os pais podem ajudar bastante na prevenção de traumas ou mesmo reduzir o impacto deles na prole. E é através dos estudos de Bowlby, em sua Teoria do Apego, que a criança encontra sua principal "vacina" contra os impactos psicológicos devastadores do trauma.

Continua após a publicidade

A cada interação de afeto e respeito, os pais contribuem decisivamente para a saúde física e emocional dos filhos. Há um fortalecimento do sistema imunológico além do estimulo à mielinização dos neurônios do bebê desde o apego no colo da mãe.

Portanto, empresários e influencers digitais que propõem maratonas impossíveis ou desafios insanos não sabem do que falam. O segredo de nossa espécie se concentra nas relações respeitosas com pais e amigos. O que educa na verdade é a calma e não a raiva.

Fonte: Artigo de Maya Eigenmann