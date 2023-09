Letícia Cazarré responde críticas sobre se maquiar à espera de ambulância para filha

Após publicar vídeo se maquiando enquanto aguardava uma ambulância para levar sua filha no hospital, Letícia Cazarré foi criticada nas redes sociais. A mulher de Juliano Cazarré, que é bióloga e stylist, registrou seu processo de maquiagem em uma publicação no último domingo, 10.

“A Guilhermina não passou a noite nada bem”, contou ela no vídeo original, se referindo à sua filha Maria Guilhermina. “Estava bem ruim, com insuficiência respiratória”.

Na legenda, Letícia contava que o vídeo foi gravado enquanto ela esperava a ambulância, mas a criança estava sob os cuidados de sua mãe e a técnica de enfermagem. Ainda assim, a calma da bióloga foi alvo de questionamentos. “Eu não conseguiria me maquiar para levar minha filha para UTI”, escreveu uma internauta. “Como você mantém a calma?”, interrogou outra.

Na última segunda, 11, a bióloga respondeu às críticas nos Stories do Instagram.

Sobre os comentários, ela disse que imaginava essa reação. “Eu sabia que isso ia acontecer, por isso expliquei na legenda. O que eu não falei foi que fiquei 5 horas seguidas, das 6 às 11 da manhã, ou do lado dela, ou ajudando as meninas a ver temperatura, pressão... ela também não estava tão grave assim, como talvez tenha parecido. Ela estava com esforço respiratório, mas não estava sem respirar”.

Letícia Cazarré falou sobre internação de Maria Guilhermina Foto: Reprodução/Instagram/@leticiacazarre

Continua após a publicidade

“A gente não queria esperar 24h para levar ao hospital”, contou. “O que a gente fez foi antecipar e trazer logo”. Letícia lembrou que já viu sua filha quase morrer várias vezes e está acostumada com a situação, por isso mantém a calma. Maria Guilhermina nasceu com a anomalia de Ebstein, um problema raro no coração.

“O que vocês fariam no meu lugar? Ficariam chorando ao lado da sua filha, esperando a ambulância chegar?”, questionou a bióloga.

Ela também ressaltou que Guilhermina se recuperou. “A Guilhermina tá bem, dessa vez ela não piorou muito antes de começar a melhorar, que é o que geralmente acontece”, disse a mãe de 5 filhos. “A gente aprendeu a lidar com ela”.