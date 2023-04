A morte como um caminho para a vida

Faz algum tempo que venho explorando esse tema, comecei lendo alguns livros sobre cuidados paliativos, câncer, e fui percebendo que na verdade estava aprendendo muito mais sobre a vida. A morte é um destino inevitável e talvez seja justamente por isso que me desperta muita curiosidade. O fato é que ao iniciar um estudo mais profundo sobre o tema percebi que muitas pessoas acabam despertando para o verdadeiro sentido da vida quando estão conscientes da proximidade do desencarne.

Podemos imaginar um despertador enferrujado onde os ponteiros não me movem, ficam parados apesar do tempo continuar avançando, conseguiu imaginar? Quando descobrimos que estamos com uma doença terminal é como se o ponteiro do despertador destravasse e começasse a avançar. Na verdade, é como se o anúncio real da morte promovesse esse movimento do relógio, acordamos para o valor do tempo, percebemos que cada minuto é valioso e passamos a compreender o verdadeiro sentido de estarmos aqui.

Todo processo se dá através da consciência do aqui e agora, algo óbvio, mas que não damos atenção. Somos engolidos pelo excesso de atividades e muitas vezes buscamos preencher os espaços vazios com mais atividades até para não entrarmos em contato com a angústia. Quantas vezes nos deparamos com um espaço na agenda e ficamos perdidos, sentimos um incômodo e logo buscamos algo para amortecer a sensação ruim. Muitas pessoas vão para a cozinha em busca de algo para preencher o vazio, outras vão fumar um cigarro após o outro, mas poucas irão fechar os olhos e se permitirão entrar em contato com o que sentem no momento.

Não é muito agradável parar e tentar entender de onde vem a sensação incômoda que sentimos, e muitas vezes não temos paciência de buscar uma compreensão sendo mais fácil ocupar o tempo com coisas externas. Até que por algum motivo acordamos, algumas vezes esse despertar se dá aos poucos através de alguma experiência espiritual, ou quando percebemos que estamos à beira do precipício, conscientes de que a qualquer momento viveremos a experiência de entrar no desconhecido. Essa consciência ainda assim pode ser nebulosa levando a um quadro de depressão, nos sentimos vítimas da vida, ou pode ser um chocoalhão que nos fará acordar para viver intensamente o tempo que nos resta.

O mais interessante é que esse acordar normalmente se dá através da doença, de um acidente, da perda de uma pessoa querida, e talvez nesse momento teremos o privilégio de entender mais profundamente a importância do tempo que temos aqui. A finitude é um marco, um limite de um tempo que temos disponível e quando realmente temos consciência do valor desse tempo é que poderemos realmente nos entregar ao presente momento. A eminência da morte pode servir como uma luz que ilumina a vida e a partir dessa experiência a entrega se dá realmente a nível da alma, o racional para de comandar os nossos comportamentos e a alma assume seu lugar, o de simplesmente sentir.