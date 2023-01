As mudanças só ocorrem quando não ignoramos o que nos incomoda

É muito interessante como acabamos ignorando muitas coisas que nos causam incômodos, a verdade é que muitas vezes é mais fácil deixar de lado as nossas dificuldades do que encarar a verdade. Quando pensamos na palavra mudança logo nos vem à mente o trabalho que demanda partir para a ação, pois iremos precisar sair da zona de conforto e colocar a mão na massa. Acredito que você que está lendo este texto já deve ter deixado passar muitas situações mal resolvidas e que hoje lhe causam um impacto negativo na sua vida.

A grande verdade é que estamos vivendo uma experiência inédita, nascemos em uma família e a partir dessa realidade vamos recebendo informações e passando por experiências das quais irão determinar boa parte da nossa história. Tudo o que vamos construindo no decorrer dessa trajetória irá nos impactar de alguma forma, algumas pessoas se tornam mais abertas a buscar soluções para o que as incomodam, e outras irão fazer de tudo para esquecer.

A questão é que quando nos negamos a enfrentar as nossas dificuldades acabamos esbarrando em uma série de situações que podem se tornar um transtorno, pois não tivemos a oportunidade de desenvolvemos habilidade emocional. A vida por si só irá colocar diversos obstáculos onde nos sentiremos testados e aí começarão os problemas justamente por não sabermos lidar com desafios. Podemos pensar em pessoas com comportamentos reativos que se sentem ofendidas com facilidade, qualquer comentário ou ação do outro pode se tornar algo agressivo. Nesse caso irão projetar em outras pessoas as próprias dores internas, o que acarretará muita dificuldade em manter boas relações.

Conforme vamos sendo expostos a situações que nos incomodam vamos nos tornando conscientes do quanto é necessário mudar os nossos comportamentos, mas para que isso ocorra é preciso olhar para o que incomoda. O famoso 'sou assim e pronto' não resolve, vamos somente protelando mudanças que são necessárias para que possamos estabelecer bons relacionamentos. Encarar as nossas dores causam sim muitos desconfortos, mas ao focar na autorresponsabilidade novos caminhos se abrirão para desenvolvermos comportamentos mais assertivos.