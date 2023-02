Como andam os seus projetos profissionais após o Carnaval?

Foto:

A virada do ano sempre traz muitas esperanças e expectativas, fazemos uma lista de atividades para colocarmos em prática, mas nem sempre engrenamos como gostaríamos. Iniciamos o ano ainda em clima de férias, o momento é de praia, viagens e descanso, podemos até ter a sensação de que o ano ainda não começou de fato, e somente quando o Carnaval termina é que somos chamados a entrar em ação.

A questão é que o tempo continua correndo e os negócios precisam ser aquecidos para que possamos ter um bom retorno financeiro, muitos projetos precisam sair do papel para serem concretizados. Sonhamos tanto com a virada do ano, traçamos diversos objetivos e percebemos que não fizemos nada do que havíamos colocado em nossa lista. Toda a empolgação de iniciar a academia, se inscrever em um curso novo ou até tomar aquela decisão que estávamos empurrando com a barriga perdeu força, e agora vamos precisar ter foco e correr atrás do tempo perdido.

Queira ou não já se passaram dois meses, restam somente dez meses e ao mesmo tempo que parece muito, não é, então será preciso muito foco e determinação para dar a grande largada do ano. Mas será possível correr atrás do prejuízo? Muitos de nós conseguiremos dar a volta por cima e iniciar os novos projetos, mas uma grande parte irá procrastinar, pois não conseguem colocar a energia necessária em ação. Há pouco tempo eu li um livro fantástico cujo título é "O Milagre da Manhã: O segredo para transformar a sua vida". O autor nos propõe um desafio por trinta dias nos mostrando que ao iniciar o dia antes das oito da manhã iremos desenvolver a disciplina, clareza e desenvolvimento pessoal. Confesso que achei fantástica a proposta, e mesmo antes de conhecer o conteúdo do livro eu mudei a minha vida quando comecei a frequentar a academia às sete da manhã, algo totalmente transformador para mim.

Talvez você pense ser impossível realizar essa mudança, mas o fato é que nas raras vezes que me permito dormir um pouco mais eu sinto um impacto grande no desenvolvimento das tarefas durante o meu dia. É concreto, o tempo diminui, a clareza mental se perde pois inicio o dia na correria, muitas coisas a serem resolvidas são proteladas. Uma boa parte do que eu havia programado para o meu dia entra na lista de assuntos urgentes, e isso vai respingar no meu trabalho como um todo, me fazendo me desdobrar para dar conta de reparar o que deixei para trás.

Agora, imaginem quem começou a se mexer somente após o Carnaval, os dez meses faltantes levam ao desafio em colher resultados de forma rápida e muitas vezes de forma inconsistente. A ansiedade bate, a angústia grita, e ainda lutamos contra os nossos pensamentos sabotadores, e haja foco nesse momento. Mas nada está perdido, pense que o caminho é manter a presença, respirar e seguir a lista que havia se proposto a realizar após a virada do ano.

Talvez o caminho para conseguir mudar a sua vida seja através da leitura do livro citado acima, ou quem sabe precise da ajuda da terapia, o que importa é entender que só alcançamos o que queremos quando deixamos de priorizar a zona de conforto e partimos para a ação.