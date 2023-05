Encarar a zona de conforto pode ser um desafio incrível

Dar um tempo na rotina e ir para a natureza exige uma boa dose de vontade para sair da zona de conforto, pois levantar da cama de madrugada é uma tarefa desafiadora para mim. Confesso que na noite anterior à viagem me arrependo amargamente por ter me comprometido em participar dessas aventuras, mas logo lembro o quanto esse tempo fora da cidade renova as minhas energias. Enfrento vans desconfortáveis, estradas esburacadas, mas quando chego no destino parece que algo acende dentro de mim e me perco na beleza da paisagem. O que lucro com isso além de me exercitar e conhecer lugares incríveis é que venço mais uma vez a preguiça, saio da zona de conforto da minha casa e me lanço em uma linda aventura.

A verdade é que não é fácil sair desse lugar que nos sentimos confortáveis e protegidos, isso exige muito comprometimento, vontade de fazer diferente, mas nem sempre temos estímulos suficientes para dar um start. A rotina proporciona uma falsa sensação de segurança e controle, e isso acaba sendo um forte aliado quando a preguiça bate. Então nos preparamos com um baldinho de pipoca, um cobertor e uma boa série na Netflix. Não há como negar que é bom demais, concorda?

Sabemos que as pessoas têm inclinações e desejos que são frutos de suas experiências, e é claro que isso precisa ser respeitado, concorda? Mas avaliando esse tema de uma forma mais ampla, percebemos que perdemos muitas oportunidades por não nos sentirmos com energia suficiente para ousarmos sair da zona de conforto. Em alguns momentos chamamos isso de preguiça, mas na verdade vejo que falta um sim maior para vida. Mas o que significa esse sim para a vida? O sim significa um olhar direcionado para a frente, com curiosidade, alegria e vontade de desbravar novos caminhos. Vejo muitas pessoas vivendo o contrário, o não para a vida, cabisbaixas, negativas, sem energia, tristes, estão sempre remoendo as dores do passado e não se lançam para o novo. Não ousam arriscar sair do que enxergam como seguro e fácil, para iniciarem um movimento que os levarão a mudanças que impactarão positivamente às suas vidas.

O desafio deve ser encarado como um movimento de saúde mental, já que sabemos o quanto é importante explorarmos novos ambientes e experimentar novas oportunidades. O corpo é uma máquina que deve ser constantemente estimulada e cuidada, por isso a boa alimentação, o exercício físico e novos ambientes servem como combustíveis para mantermos a saúde mental, emocional e física. Quando nos descuidamos criamos um campo de desequilíbrio, é só imaginar uma cadeira com uma ou mais pernas de diferentes tamanhos, fica impossível de manter a estrutura, concorda? É claro que a vida nos trará diversos obstáculos a serem superados e dificilmente nos manteremos em equilíbrio por muito tempo, mas precisamos estar atentos para fazermos o nosso possível para ficarmos estáveis. E quanto mais tivermos qualidade de vida melhor conseguiremos encarar as oportunidades que a vida nos reserva.

Em síntese, sair de uma posição agradável e tranquila pode trazer à tona o medo, mas quando o encaramos percebemos que são alimentados por pensamentos sabotadores, que não têm nenhuma função positiva. No momento que você tomar a decisão de se lançar para o novo e deixar o medo para trás, você tomará consciência da potência que tem dentro de si mesmo. A virada de chave que você tanto precisava para mudar completamente a sua vida pode estar apenas a um passo à sua frente, mas lembre-se de que para isso você vai precisar querer alcançar esse lugar.

