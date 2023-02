Na fila do supermercado

Foto:

Quando estamos parados na fila de um supermercado podemos ouvir várias histórias pois ficamos perto o suficiente de outras pessoas para acompanhar narrativas bem interessantes. Como sou da área da saúde estou acostumada a estar a serviço de ajudar pessoas, e o meu instrumento de trabalho é a fala do outro. Os pacientes me trazem muitas situações de suas vidas e é através dos seus relatos que vamos construindo um trabalho terapêutico. Muitos se esquivam da terapia porque precisarão abrir os seus corações, suas mentes, e ousar a sair fora da zona de proteção exige muita coragem.

Concordo que essa não é uma tarefa fácil, mas passado o primeiro momento que é o de agendar e chegar na primeira sessão tudo muda. Poder ter alguém que nos ouça sem julgamento e que acolha as nossas dores sem apontar o dedo é uma experiência muito boa, podemos finalmente tirar das costas muitos pesos que carregamos na nossa mochila da vida. Porém, nem sempre estamos dispostos a resolver o que nos incomoda, pois teremos que olhar para muitos momentos dolorosos, entender a responsabilidade que tivemos em cada experiência, e isso não é algo necessariamente gostoso a se fazer. Mas quando nos dispomos a olhar para o que nos incomoda somos capazes de compreender muitas coisas que irão acalmar o nosso coração, o que tornará esse processo libertador.

Voltando a fila do supermercado, a mulher que estava na minha frente estava reclamando que é constantemente agredida verbalmente por um familiar que não a respeita e ainda bebe muito. Ela segue contando que não sabe o que fazer apesar de ter condições financeiras, pois fica com receio da reação que ele possa ter. Bom, vamos parar por aqui, eu quero lançar um olhar sobre esse lugar em que as pessoas se colocam em situações de vulnerabilidade e escolhem continuar na situação aversiva. Sim, permanecer em um relacionamento tóxico é uma escolha e mesmo quando a pessoa envolvida tem consciência de que precisa ir atrás de uma solução, ela não tem forças.

Sabemos o quanto a relação entre duas pessoas pode ser complexa, e a personalidade do alcoolista pode envolver muita manipulação, sedução e ameaças. Para nós que estamos nos bastidores ouvindo o relato é muito mais fácil, temos a solução na ponta da língua, mas não somos nós que temos vínculo de afeto e uma história que na maioria das vezes envolve filhos e netos. Também é importante falar da pressão que a pessoa sofre, pois por mais que os familiares coloquem suas opiniões ninguém quer assumir o problema se houver uma separação.

Continuo na fila, a minha vez que passar pelo caixa chega e logo vou embora pensativa, preocupada, mas entendendo que cada pessoa tem um processo e cabe a ela dar o primeiro passo para resolver a situação em que se encontra. Muitas vezes queremos adiantar o processo, indicar o que deve fazer, mas nem sempre o que julgamos ser o melhor é também o caminho para o outro. Quantas vezes presenciamos situações que são claras para nós e o outro não enxerga, e isso tem uma razão, pois ao enxergar saímos da ignorância, começamos a ver claramente o que acontece. Nesse momento o xeque-mate acontece e cabe a cada um escolher qual o caminho a seguir.