O hábito constante de reclamar afasta as pessoas que amamos

A pessoa poliqueixosa revela a sua impotência em mudar, em sair do lugar de insatisfação e isso acontece por vários motivos, a questão é que mesmo estando em um lugar que se mostra incômodo, permanecer na queixa promove um ganho secundário. Muitas vezes aprendemos desde pequeninos que se contarmos algo ruim alguém nos dará atenção, e seguimos com esse comportamento em busca de conforto.

Quando nos queixamos as pessoas nos olham, nos dão atenção, ficam com dó, mas isso só ocorre quando nos relacionamos com estranhos. Na vida pessoal, familiar ou profissional as pessoas vão se cansando de ouvir comentários negativos e reclamações constantes, o que leva ao afastamento do poliqueixoso. Quando isso acontece ao invés da pessoa perceber como o seu comportamento é tóxico e buscar ajuda, ela reforça a sua história triste para tentar a qualquer custo um mínimo de atenção. Ao continuar no mesmo comportamento, ela opta em ficar distante das pessoas importantes na sua vida, e isso é uma escolha da qual é preciso se responsabilizar.

É muito importante ter claro que quando permanecemos no mesmo comportamento sem buscar ajuda efetiva para a situação, acabamos afetando a vida das pessoas das quais convivemos. Arrastamos parceiros, filhos e amigos nessa história, mesmo sabendo os impactos negativos que podemos causar principalmente quando envolvem crianças. Não estamos falando somente de quem apresenta o comportamento tóxico, mas do quanto essa convivência pode impactar negativamente o futuro das crianças quando se tornam adultos. E aí entramos em outro tema que é a falta de empatia, de amor, pois quando ficamos focados somente nas nossas dores não enxergamos as necessidades que não sejam as nossas.

Acredito que o tema que aqui abordo nos dá uma ideia do quanto existem pessoas machucadas no mundo, e que como os nossos comportamentos acabam gerando ainda mais dor e violência. O desequilíbrio mental se dá principalmente através das experiências a que somos expostos, e quando essa exposição é maciça o impacto é assustador. O que a princípio parece inofensivo pode levar a uma grande perda de controle, principalmente quando o copo enche e transborda. Não podemos deixar de olhar para além da queixa em si, mas também para como isso exaure os que estão próximos levando os envolvidos ao limite.

É importante que todos os envolvidos busquem ajuda visando se estruturar emocionalmente, sendo possível ressignificar todo conteúdo doloroso que carregamos mudando comportamentos. Somente a partir desse trabalho que aprenderemos a acolher e cuidar de nós mesmos de forma mais assertiva, favorecendo a cura das relações e melhor compreensão de nossos conteúdos emocionais.