O impacto da ansiedade no ganho de peso

A obesidade é uma das doenças mais desafiadoras atualmente, segundo os dados do Ministério da Saúde a obesidade atinge 6,7 milhões de pessoas no Brasil, sendo que o número de pessoas com obesidade mórbida atingiu 863.086 pessoas no ano passado. O Atlas Mundial da Obesidade 2023 que acabou de ser laçado aponta um crescimento exponencial da incidência de obesidade a nível global, sendo que 41% da população adulta brasileira conviverá com a condição em 2035.

A vasta oferta de alimentos e a facilidade de acesso é um dos fatores que mais impactam as pessoas atualmente, somado ao aumento da ansiedade se torna um campo minado que leva ao ganho de peso. Tudo está correlacionado, inclusive a falta de tempo de qualidade para a prática de atividade física e preparo de alimentos mais saudáveis.

Mas a questão que quero abordar nesse texto é quanto a ansiedade acaba impactando negativamente no aumento do peso, uma das frases que mais ouço tanto dentro como fora do consultório é sobre como as pessoas se referem a si mesmas como ansiosas. Ser ansioso impacta na qualidade do sono, cansados acabam sentindo desejo por carboidratos, e consequentemente, acabam exagerando em doces e massas. Aqui o ciclo se instala, as pessoas acabam comendo como forma de amortizar a sensação desagradável que a ansiedade promove. Quanto mais ansiedade, mais compulsão alimentar.

Percebo que esse o estado de ansiedade se tornou aceitável entre as pessoas como se não houvesse opções fora as medicações para se alcançar um estado de tranquilidade, e sim, isso é possível. Veja algumas opções abaixo:

- A terapia é uma opção fantástica no controle da ansiedade e obesidade, através do trabalho terapêutico vamos identificando os gatilhos emocionais que geram a ansiedade visando a mudança de comportamento;

- A prática de Yoga também é um grande aliado nesse processo inclusive porque aprendemos a respirar de forma correta evitando o estado de ansiedade, diminuindo o impacto na hora de se alimentar;

- Outras terapias como Mindfulness irá possibilitar trabalhar o momento presente impedindo que a nossa atenção se volte para o futuro, e situações que ainda não aconteceram e das quais não temos controle;

- As atividades que são realizadas na natureza como corridas, caminhadas, trilhas, escaladas, rafting, mergulho, ciclismo e fotografia são alguns exemplos de atividades que diminui o estresse e a ansiedade, trabalhando também o foco no momento presente e, consequentemente, diminuindo o estado de ansiedade.

Quanto menor o grau de ansiedade mais fácil será seguir uma alimentação saudável e equilibrada, então agora é aprender a lidar com os momentos em que a ansiedade aparece para conseguir canalizar ela de forma mais assertiva.