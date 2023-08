O jeito que as pessoas te tratam diz muito sobre suas dores emocionais

O motivo pela qual aceitamos e toleramos a falta de respeito é justamente porque desde pequenos nos acostumamos a sermos maltratados, nos tornando mais propensos a nos relacionar com pessoas tóxicas quando adultos. Passamos anos sendo constantemente rotulados, invalidados, nos restando apenas baixar a cabeça sem reagirmos. Ao contrário do que seria o ideal, ao invés de construirmos uma boa autoestima e aprendermos a colocar limites, desenvolvemos o hábito de tolerar abusos das pessoas com as quais desenvolvemos laços.

Quando trabalho esse assunto no processo de terapia com os meus pacientes sempre utilizo o exemplo do saco mostrando a eles o quanto o saco que eles carregam é infinitamente maior do que seria ideal. Nesse momento começam a reconhecer que o nível de tolerância deles é realmente superior à de outras pessoas que conhecem. Um ponto importante para refletirmos é sobre a permissividade, o quanto permitimos que o outro nos use como descarga de suas frustrações nos tratando com total falta de respeito.

Todo modelo de relacionamento é igual ao formato chave e fechadura, só irá existir a falta de respeito porque de alguma forma autorizamos, atraímos pessoas com o mesmo tipo de comportamento dos nossos cuidadores na infância, e quanto mais tentamos mudar essa realidade, mais repetimos o padrão. Talvez esse seja o maior desafio a ser enfrentado, reconhecer a nossa necessidade de repetir inconscientemente o modelo que tivemos até nos curarmos das nossas feridas internas. Infelizmente caímos diversas vezes antes de percebermos que somos responsáveis por mudar essa realidade, mas geralmente tendemos a permanecer no desconhecimento.

A nossa compreensão a respeito ao como as pessoas nos tratam não deve jamais estar acima do fato de devemos ser respeitados. Quando entendemos essa equação e passamos a colocar limites e até se afastar de algumas pessoas do nosso convívio que são tóxicas, aprendemos finalmente a nos respeitar. A partir desse movimento conseguiremos realizar melhores escolhas e estabelecer relações mais saudáveis. O movimento de cura se dá a partir da consciência a respeito do passado, da nossa dependência emocional em busca de aprovação, e consequentemente, a estruturação da nossa autoestima.