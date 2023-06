O quanto você está disposto a sair da zona de conforto para aproveitar a vida?

Viver não é uma tarefa fácil, no pacote quando nascemos que recebemos após sairmos da maternidade podemos nos deparar com as mais diversas experiências que podem nos favorecer ou positivamente, ou não. O interessante é de independente do que esse pacote irá nos oferecer podemos traçar novos caminhos, lembrando que muitas vezes o diferencial será em como conduziremos as nossas escolhas. Apesar de sabermos que temos muitas opções temos a tendência a escolher o que é mais confortável mesmo que não seja muito satisfatório, e esse é o ponto que devemos colocar a nossa atenção.

Ontem em uma caminhada no litoral de Santa Catarina uma colega de trilha que tem oitenta anos deu um show de disposição e coragem, um exemplo do quanto é possível viver a vida com alegria e aproveitar ao máximo as oportunidades. A colega que foi ao meu lado no ônibus trabalhou até uma da manhã e as cinco estava pegando o Uber para encontrar o nosso grupo que seguia para o litoral. O pai de uma amiga entrou na faculdade com oitenta anos para realizar um sonho. Sinto uma imensa alegria em acompanhar histórias de pessoas próximas a mim que não encaram a idade como um empecilho e sim como um tempo de oportunidades.

Porém, nem sempre conseguimos nos mover em direção a vida, seguimos cabisbaixos, sem energia, sem motivação nos faça sair das nossas casas. Sabemos que pessoas mais extrovertidas tem mais facilidade de se relacionar com pessoas e normalmente se empolgam frente novos desafios. Mas para quem é mais introvertido a tarefa se torna árdua, só de pensar na possibilidade de ter que encontrar pessoas o desânimo bate e o sofá de casa com Netflix se torna um programa mais tentador.

Passar um tempo na natureza e com pessoas é uma forma fantástica de aumentar a nossa energia, ao contrário do que muitos imaginam é um alimento que nutre a alma. Os nossos olhos, ouvidos, tato e olfato são estimulados e nutridos com tudo o que é novo gerando uma carga extra de endorfina como se carregássemos nossa bateria. Quanto mais energia, mais vida, o que nos leva a enxergar a vida com mais alegria.

Dicas importantes para quem quer sair da zona de conforto e explorar a natureza:

- Se informe e participe de grupos para ter várias opções e possa escolher um que você se sinta mais confortável;

- No Facebook e Instagram você encontra grupos com várias modalidades e programações;

- Use roupas e acessórios adequados para a atividade escolhida;

- Leia depoimentos sobre a atividade que interessou e verifique toda a proposta para não passar por nenhum aperto;

- Convide algum amigo caso se sinta inseguro de ir sozinho no início;

- Vá aberto a experimentar a modalidade escolhida com bom humor, muitas vezes pode surgir um perrengue, mas lembre-se de que faz parte da diversão.

Agora que já se informou mais sobre o assunto, se jogue na experiência e depois volte para me contar como essa escolha mudou a sua perspectiva de vida. Afinal, a zona de conforto pode se tornar um grande desconforto com o passar do tempo, então aproveite o agora e abra-se para novas experiências.

Boa sorte!