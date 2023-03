O que a ansiedade faz com você?

Atualmente a ansiedade é um mal que atinge milhões de pessoas no mundo, sendo comum ouvirmos pessoas se autointitularem como ansiosas. Vivemos sobre pressão, seja em casa, no trabalho, na rotina com os filhos, o fato é que a medida que vamos adquirindo mais conhecimento e tecnologia mais sentimos os impactos dessas mudanças no emocional e na saúde em geral.

O fato é que quando estamos ansiosos saímos do centro de equilíbrio interno, não ouvimos o que o outro fala pois já estamos formulando em nossa cabeça o que iremos responder. Não conseguimos curtir verdadeiramente a companhia dos amigos porque a nossa atenção está focada em tudo ao redor, menos no que o grupo está debatendo. Os filhos são os que mais sofrem com a chegada da tecnologia, os pais usam os celulares para distraírem os filhos e poderem fazer as suas atividades em casa, e também como recurso para poderem eles mesmos ficar gastando tempo nas mídias sociais.

Percebemos o quanto estamos desconectados do agora quando nos viciamos em buscar novidades, estamos sendo constantemente alimentados pela ilusão o que nos induz ao consumo excessivo de roupas, bolsas, viagens, carros, etc. Todo esse combo de informações que chega até nós tem o poder de causar um aumento ainda maior do estado ansioso, queremos sempre mais, nada satisfaz.

Vamos percebendo que temos menos tolerância em esperar que situações se resolvam, estamos acostumados com a internet acelerada e que prontamente nos traz diversas informações. Mas na vida real somos confrontados por diversas situações que nos obrigam a ter foco e aí somos desafiados a desacelerar. É nesse momento que nos perdemos e não damos conta, começamos a ter insônia, comemos em excesso, ficamos deprimidos, tudo porque não sabemos mais como parar e respirar. Conforme vamos ficando ansiosos entramos no piloto automático, fazemos tudo sem pensar, não queremos perder tempo para entender ou aprofundar.

Ao mesmo tempo que temos acesso a muitas informações não temos como assimilá-las, pois, o excesso nos faz entrar em curto circuito, e é aí que começamos a sofrer, pois percebemos que é tudo muito excessivo. Os consultórios de terapia e psiquiatria estão lotados, a ansiedade é o transtorno que mais recebemos para tratamento, e uma das melhores estratégias para driblar a ansiedade é praticar a presença. Precisamos parar, silenciar, fechar os olhos e se entregar ao momento presente. A Yoga também é um excelente caminho, a cada movimento respiramos e focamos no corpo.

Além dessas opções podemos praticar a meditação em todos os lugares, tocando uma música, fazendo uma peça de cerâmica, andando no parque, basta estarmos em contato com o nosso corpo e com a respiração. Ao sairmos do automático e levarmos a atenção ao que realmente nos faz bem, no que alimenta verdadeiramente a nossa alma, vamos conseguindo retomar o controle sobre a nossa vida e bem-estar. Meu convite é que você pare, respire e foque em si mesmo, aprenda a desligar o celular, andar na natureza, apreciar a leitura de um livro, garanto que aos poucos sua ansiedade irá diminuir e logo a alegria vai voltar a brilhar em sua vida.