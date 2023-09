O que você enxerga em mim reflete quem você é

Passamos mais da metade da nossa jornada acreditando que tudo o que não gostamos está no outro, fora de nós, e junto a esse julgamento fazemos críticas duríssimas a pessoas e fatos. A família sempre acaba sendo o principal alvo, como o convívio é diário é muito fácil usá-los como uma grande descarga para as nossas frustrações. Seguimos culpando pessoas, tecendo julgamentos, não somente dos familiares, mas também de pessoas as quais não conhecemos e que vemos na televisão, no shopping ou em uma loja. Criticamos a postura, a roupa, o cabelo, a opção sexual, sem ao menos buscar entender a sua história, o contexto de sua vida, e nesse momento nos colocamos no lugar de um juiz.

Achamos que temos o direito de dar opiniões, de fazer críticas, ou de ser sincero como se a nossa verdade fosse a única. Sim, é preciso falar sobre o famoso sincericídio que tanto vemos falar nas redes sociais. Vejo pessoas falando com orgulho que são sinceras mas na verdade existe uma grande diferença em ser sincero, e falar o que pensa sem levar em consideração como o outro irá receber e sentir. Tudo o que falamos sem o devido cuidado pode machucar as pessoas das quais nos relacionamos impactando a autoestima. Outro ponto importante a ser considerado, é que nesse texto estou abordando o comportamento crítico, as nossas projeções, e quando entendemos que o que julgamos fora está dentro de nós, entendemos que não há porque falar o que pensamos.

O caminho que devemos fazer é olhar para dentro e buscar a compreensão a respeito do que nos incomoda no outro. É preciso se perguntar de onde vem a necessidade de criticar, que parte sua não está de acordo com os aspectos que tanto incomodam? Dessa forma evitaremos conflitos e rompimentos nos responsabilizando pela parte que nos cabe.

Aprendemos desde pequenos a esconder nossas partes sombrias, isso porque entendemos que é feio, nos sentimos culpados por termos alguns pensamentos ruins, e para nos proteger criamos algumas personas para sermos aceitos na sociedade e na família. A questão é que em algum momento não conseguiremos mais esconder essas partes, e preciso dizer, todos nós temos desejos e pensamentos que foram suprimidos e conforme vamos baixando as defesas, vamos deixando aparecer essas partes que negamos.

Ao percebermos que estamos afastando pessoas do nosso convívio, que nada nos agrada, e que há sempre algo no outro que queremos criticar e invalidar, é necessário parar e buscar ajuda. Esse processo de se olhar exige muita entrega e desejo de mudar, mesmo que doa se olhar no espelho e enxergar a si mesmo como responsável por toda insatisfação que vem carregando há anos. A única pessoa capaz de tirar você desse lugar insuportável de dor é você mesmo, então não demore a buscar um caminho que te ajude a se acolher e aliviar as suas dores emocionais.

