O ressentimento destrói relacionamentos

As relações são muito desafiadoras e estamos o tempo todo nos relacionando com alguém, o que implica em depararmos com situações que nem sempre são agradáveis e fáceis de elaborar. Apesar da família normalmente ocupar um lugar de muita afetividade ela será o berço de muitas frustrações e na intimidade o desafio de lidar com os ressentimentos podem ser ainda maiores. Isso porque quanto maior a proximidade, maior a expectativa que criamos em relação ao outro.

Quando conversamos com as pessoas frequentemente ouvimos relatos sobre decepções que vivenciaram, pois em algum momento transferiram para outras pessoas a responsabilidade de fazê-las felizes. Isso acontece pois projetamos no outro expectativas que são irreais de como achamos e esperamos que a pessoa deve agir. Mas cada pessoa tem a sua própria bagagem de vida e não está a serviço de satisfazer o que achamos que devem fazer. E é nesse momento que o incômodo bate forte, a dor dilacera a alma e as relações seguem carregadas de ressentimento gerando prejuízos inestimáveis.

Outro aspecto bem importante é sobre a dificuldade em expressar as nossas necessidades, não somos claros como devíamos e apesar de algumas situações serem bem óbvias para uma pessoa, pode não ser para outra. Essa questão é bem delicada e esbarra em nossas próprias limitações, e apesar de muitas vezes esperarmos algo simples a outra pessoa não se liga. Nos sentimos incompreendidos em nossas dores e necessidades, não somos vistos. Seria muito mais simples sermos diretos, como por exemplo, pedir o que precisamos claramente ao invés de cobrar o porque o outro não está fazendo. Desta forma evitamos conflitos e fortalecemos os vínculos com quem nos relacionamos.

É importante lembrar que tudo o que não resolvemos fica borbulhando dentro de nós, fermentando, e em algum momento esses ressentimentos irão ficar insuportáveis e vamos explodir. Esse é o momento em que as relações se quebram, pois vomitamos no outro, perdemos a oportunidade de comunicar as nossas insatisfações quando nos fechamos e nos calamos. Acreditamos que se nos fecharmos o outro irá perceber o que está acontecendo, onde errou, o que deixou de perceber, mas na verdade o mundo emocional de uma pessoa pode ser um grande enigma para a outra pessoa envolvida.

Já falei em outro momento que é muito mais proveitoso darmos pequenas arrotadas do que vomitar em alguém, então o caminho é comunicar o que incomoda, dizer o que está sentindo e machucando. Somente desta forma as relações evoluem e se fortalecem, baseados em uma boa comunicação dos sentimentos. Quando digo comunicar é falar do que sente e não lançar acusações para a outra pessoa, pois quando isso acontece a reação imediata é se defender do que está sendo dirigido a ela. Então vamos começar a praticar, só podemos nos responsabilizar por nós mesmos, pelo o que sentimos e pensamos, e quando conseguimos entender que cada um tem uma forma de amar, de se comportar e sentir, já estamos dando um grande passo para estabelecermos relações mais harmônicas.

