Pais infelizes impactam negativamente a vida dos filhos

Quando pensamos na palavra família logo vem na mente a imagem Doriana das propagandas de televisão, mas é certo de que essa é uma visão distorcida da realidade, pois o índice de familiares disfuncionais é muito alto. Não precisamos nem fazer uma pesquisa na internet sobre o assunto, pois com certeza se você parar para conversar com as pessoas das quais convive irá chegar a essa conclusão. O Brasil registrou mais de 17 mil divórcios somente nos primeiros meses de 2022, segundo o Colégio Notarial do Brasil, que reúne mais de 9 mil tabeliães, mas sabemos que muitos divórcios ainda não foram oficializados. Esses dados nos dão uma ideia da quantidade de relacionamentos que não deram certo, porém é fato que muitos permanecem casados por diversos motivos, desde o medo da solidão, da questão financeira, filhos, etc.

Vou colocar o foco nos filhos, pois estes são os mais impactados quando o casamento está ruindo, porque muitos pais estão tão focados em suas próprias necessidades que descuidam de seus filhos. Uma grande parte dos casais decide ficar juntos na tentativa de preservarem a instituição familiar pensando ser o melhor para todos, mas a verdade é que os filhos percebem o que está acontecendo. Subestimamos as crianças e os adolescentes quando deduzimos que os mesmos não têm condições de avaliar e compreender o que está acontecendo dentro de casa, e isso é péssimo para eles. Na rotina diária percebem a falta de carinho, da gentileza e de respeito entre os pais, e na maioria das vezes viram intermediadores de suas disputas. São chamados a ocupar um lugar que não lhes compete, sendo pressionados a escolherem um lado, e essa é uma situação que jamais deveria ocorrer.

O fato é que o casal permanece junto usando a justificativa de que é o melhor caminho em função dos filhos, mesmo que eles padeçam com todos os conflitos que acontecem dentro de quatro paredes. Os pais irritados, insatisfeitos com a vida que estão levando acabam destilando a raiva sempre que encontram uma brecha, acusando e cobrando daqueles que não têm instrumentos necessários para ajudar a resolver o conflito. Lembrando que o filho não tem poder e nem a obrigação de dar conta dos desequilíbrios do casamento dos pais, e na verdade deveriam a todo custo serem poupados dos motivos das discórdias entre eles. Isso não quer dizer que não possa ocorrer em algum momento uma conversa adequada entre todos no sentido de harmonizarem o ambiente familiar, porém sem que com isso os coloque dentro da intimidade do casal.

Como isso acaba sendo negligenciado pela maioria dos casais, os filhos crescem em um ambiente de hostilidade formando uma ideia negativa sobre o amor, sobre o casamento, o que acaba impactando a sua relação com outras pessoas na vida adulta. Mas você pode até tentar argumentar comigo que nem sempre esse é o desfecho final, e vou dizer que sim, há uma possibilidade, porém ela é pequena. Nem sempre quem conviveu no meio de tantos abusos a nível emocional dará conta de ficar em um relacionamento saudável, pois por mais que pareça absurdo esse é um mundo desconhecido, sendo mais confortável reeditar a mesma história que conhece que é da sua família. Já sabem como agir diante dos conflitos, é natural viver no meio do caos, sem falar que inconscientemente nos sentimos culpados de sermos felizes quando os pais não são.

Infelizmente os filhos tendem a repetir o modelo de casamento dos pais mesmo que de forma mais sutil, podendo até permanecerem em casamentos aparentemente mais estáveis, porém sem alegria. Quando começamos a compartilhar a nossa vida com outras pessoas identificamos os pontos em comum e vamos compreendendo a grande cilada que caímos. Devemos buscar ampliar a consciência e mudar comportamentos que estão bem arraigados dentro de nós para tentarmos nos desvencilhar de crenças e comportamentos aprendidos na família. Quando entendemos que podemos sim ser felizes e construir um relacionamento saudável, tendo curados as dores e modelos introjetados, nos abrimos para novas possibilidades, porém sempre atentos ao modelo que até então esteve marcado dentro da nossa história.