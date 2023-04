Pensamentos negativos incitam comportamentos sabotadores

Quando pensamos em emagrecimento logo percebemos que a ideia de restrição surge à mente gerando uma sensação de escassez e de punição. Isso acontece porque ao longo dos anos surgiram diversas dietas não faltando opções para tentarmos eliminar peso, mas sabemos que, apesar de prometerem milagres, emagrecer e manter o peso magro são dois grandes desafios. Abrir mão de comer o que gostamos é muito difícil, queremos comer e mesmo assim nos manter magros. Mas infelizmente a conta não fecha e logo recorremos às famosas dietas que são propagadas como mágicas, mas que no fundo sabemos que são ineficazes.

A ideia de restringir comidas que são prazerosas é um dos pensamentos que mais levam à autossabotagem, não é mesmo? No primeiro dia conseguimos seguir à risca a tal dieta, no dia seguinte também, mas após alguns dias abrimos a porta para um pequeno deslize e já nos autorizamos a comer tudo que queremos. Como já enfiamos o pé no balde mesmo então vamos aproveitar para fazer bem-feito. Nós nos sentimos punidos pela vida por não podermos comer o que desejamos, nos sentimos vítimas das circunstâncias e logo entramos novamente no círculo vicioso da compulsão alimentar.

Os pensamentos acabam sendo a porta de entrada para que todo o projeto de emagrecer se perca, afinal somos os nossos pensamentos a maior parte do tempo, você já prestou a atenção nisso? Agora sim podemos começar a conversar sobre o assunto, está na hora de pararmos de buscar soluções fora para um problema que está dentro de nós, estou falando sobre o que sentimos. A comida sempre será um recurso de sobrevivência, seja ele para manter o corpo funcionando, ou como um recurso para amortizar as nossas dores e dificuldades emocionais. Diante dessa constatação, podemos começar a olhar com mais verdade para o que de fato está levando a usarmos a comida como apoio, pois somente assim poderemos finalmente iniciar um processo de perda de peso efetivo.

Aqui neste texto, estou abordando a comida, mas sabemos que existem vários tipos de amortecedores, usamos a internet, o sexo, o trabalho, o dormir em excesso, são muitos os recursos para fugirmos da realidade. Todos eles são ineficazes, pois funcionam como fuga e não como a solução para os incômodos que sentimos, concorda? O nosso olhar sempre deve ser para o interno, buscar compreender a emoção que está atrás da compulsão em comer. Mas você pode pensar que essa é uma tarefa fácil, simples, mas não é, precisamos ter muita coragem para nos enveredar por esse caminho.

Na verdade, estou falando sobre algo muito básico, sobre a importância de resolvermos pendências afetivas que nos machucam e que ficam cozinhando dentro de nós. Misturado a essas dores malresolvidas tem os nossos pensamentos que acabam servindo como fermento, potencializando o que nos causa desconforto. Quanto mais ignorarmos o que nos machuca, mais o sentimento cresce e maior o desconforto. E é nesse momento que descobrimos que a comida é uma muleta para nos distrair, para que o foco seja o corpo, o peso, e não o que na verdade está pulsando dentro de nós.

Continua após a publicidade

Talvez eu consiga através deste texto causar certo incômodo em você, e se isso acontecer ótimo, pois esse é o caminho, o enfrentamento, e é claro que isso vai mexer com você. Então só coma se tiver fome, e se a vontade de comer, a compulsão quiser fazer a festa, pare, respire e comece resolver de forma assertiva, somente assim vai se livrar dos pesos que vem carregando no corpo.