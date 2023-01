Por que perder peso é tão desafiador?

A cada ano que se inicia renovamos a esperança de um ano melhor, fazemos uma listinha de tudo o que queremos colocar em prática, pois estamos ávidos por mudanças, por outro cargo na empresa, um novo namorado, e, é claro, um corpo magro. Como o projeto corpo magro não se efetivou no ano anterior entramos em janeiro dispostos a reparar todas as recaídas que tivemos, entramos na academia e iniciamos a dieta. Desistir de alcançar um peso saudável não é uma opção, precisamos a todo custo encontrar um caminho que seja sustentável a longo prazo e não promova reganho de peso.

Sempre optamos pelos caminhos conhecidos, ainda existem pessoas que acreditam que ao fecharem a boca e aderirem a uma dieta radical irão conseguir. De fato, uma pessoa pode sim perder muito peso através dessas estratégias, mas manter o peso saudável exige muito mais do que somente excluir alimentos da rotina alimentar. Temos a tendência a repetir os mesmos erros do ano anterior na tentativa de conseguir resultados diferentes, mas nos esquecemos de que por trás de todo processo de emagrecimento existem fatores emocionais que estão no controle.

É muito importante olharmos para os fatos com bastante atenção, tanto a obesidade quanto a compulsão alimentar são sinais que o nosso corpo emite na tentativa de chamar a nossa atenção. Vamos ganhando peso aos poucos, no início não damos muita importância até porque ainda não está impactando a saúde, mas aos poucos as roupas começam a apertar nos alertando de que algo está errado. Nesse ponto se pararmos para avaliar iremos perceber de que algo não está legal, algumas pessoas até enxergam a relação da ingestão alimentar excessiva com algum momento desafiador que está passando. Os motivos são muitos, eu até poderia abordar os mais frequentes em consultório, mas a verdade é que todo excesso de peso está a serviço de nos proteger de alguma dor ou situação específica, e isso é muito individual.

Já está claro que além do fato da obesidade ser uma doença multifatorial ainda temos que lidar com um imenso leque de gatilhos emocionais envolvidos, e na maioria das vezes precisa ser intensamente explorado e trabalhado. O processo não é simples, é claro que fechar a boca ou recorrer a medicações que prometem a perda de peso acaba sendo o recurso mais confortável para muitos, porém raramente é efetiva. Os pacientes quando chegam para a terapia já estão pós-graduados em dietas, já tentaram vários recursos e foram ineficientes. Aos poucos vamos compreendendo que a gordura tem uma função muito importante para o paciente, mesmo que os motivos não estejam claros a princípio.

Normalmente a trama que está por trás da necessidade de comer em excesso está na tentativa de amortizar dores e experiências que deixaram marcas profundas em suas vidas, mas como cada pessoa é única, as causas também são. O importante é que se abra espaço para olhar com mais carinho para toda essa engrenagem, despertando as reais motivações para assim podermos ressignificar e dar lugar para a cura.