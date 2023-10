Qual o poder do seu sabotador interno em sua vida?

Se você iniciou a leitura desse texto é porque de alguma forma você se deu conta que existe um eu sabotador atuando em sua vida. Pode parecer loucura, mas eu também tenho, preciso estar atenta o tempo todos para ele não me engolir e me levar na ladainha dele. Os nossos pensamentos fazem parte desse processo e com muita excelência realizam um trabalho absurdo, pois nos levam a recuarmos sempre que estamos chegando perto de uma realização pessoal ou profissional muito importante.

Com certeza você já presenciou pessoas que estavam prosperando ou tinham um casamento perfeito, e de repente começam a apresentar comportamentos que levaram à destruição total dos seus sonhos. São muitos os exemplos ao nosso redor, muitas vezes não temos a percepção do quanto estamos presos a crenças e alianças com os nossos familiares e o quanto isso determina o nosso sucesso ou fracasso.

Nesse caminho de autoconhecimento quanto mais nos aprofundamos mais entendemos que desde que nascemos vamos assimilando crenças de nossos familiares, da religião que era pregado em casa. Com os anos as verdades que eles percebiam como reais também passaram a fazer parte do nosso repertório de vida. Uma crença que se iniciou a partir de um trecho da Bíblia é sobre como é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha, do que um rico entrar no reino dos céus. Essa você também deve ter ouvido em algum momento de sua vida, e tendo sido ou não bem interpretada, a questão é que lá no fundo isso causou um mecanismo de defesa eficiente demais. Melhor continuar pobre, concordam? Afinal, quem não quer ir para o reino dos céus?

No decorrer da vida muitas outras situações servirão como gatilhos que nos impedirão de fluir na vida, e o nosso sabotador interno vai ficando cada vez mais especializado no assunto. Não percebemos que muitas de nossas ações estão programadas para a vida dar errado, parece loucura não concorda? Mas não é, infelizmente. Um bom exercício é pegar uma folha em branco e escrever todas as frases que foram constantemente repetidas desde que você era pequeno, vamos lá? Depois de elencar todas as frases que lembrar pare e analise cada uma com muito cuidado. Tenho certeza de que vai fazer links incríveis e irá se assustar como algumas delas se tornaram verdadeiras em sua vida.

O primeiro passo é trazer para a consciência, depois precisará trabalhar duro para se desvincular delas. Parece simples, mas na verdade essas crenças estão tão incrustadas em nós que não sabemos como removê-las, até porque mudá-las significa romper com alianças familiares. Somos fiéis a muitas delas como forma de honrar os nossos pais. Se a nossa mãe é infeliz no casamento, tendemos a escolher parceiros que nos fazem sentir infelizes, e quando isso não acontece nos sentimos culpados por estarmos bem. Honramos a história deles, as dores que eles manifestam, um comportamento de fidelidade e amor aos nossos pais.

Quando em terapia conseguimos identificar o quanto essas alianças nos destroem, passamos a nos responsabilizar por nossas escolhas de forma mais consciente, e buscar ferramentas que nos ajudem a mudar os padrões já estabelecidos. O desafio será abrir mão dessa fidelidade e ousar se diferenciar. Você acha que está pronto para isso?