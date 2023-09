Quando a frustração se torna a sua maior aliada

Tenho certeza de que conforme você for lendo o texto irá se lembrar de pelo menos um momento da sua vida em que a frustração bateu forte, acertei? Muitas vezes isso acontece em situações que ocorrem dentro do ambiente familiar, mas também vamos experienciando em outros contextos se tornando muito desafiador. A frustração se assemelha a um teste, e na verdade é. No momento em que o sentimento aparece precisaremos acionar os nossos mecanismos de defesa internos e a reação frente ao acontecimento irá depender do seu grau de tolerância frente a essas situações.

Recentemente comprei um ingresso para um evento em minha cidade, o horário era ruim e no momento chovia, atrasei alguns minutos como muitas outras pessoas e fomos impedidos de entrar. No momento a frustração bateu, fiquei muito chateada, mas depois fui observando como as pessoas estavam se comportando frente a situação. Uns ficaram tranquilos, outros questionaram, teve uma pessoa que rapidamente pegou o celular de todos para entrar com uma ação na justiça, uns riam acho que de nervoso. Olhando ao meu redor fui percebendo como as pessoas lidaram com a situação de formas diferentes e como trabalho com o comportamento humano não consigo deixar de observar o meu entorno, para mim é algo completamente natural e automático.

A forma com que reagimos depende de muitos fatores, mas principalmente de como fomos educados desde pequenos. Encontrar o equilíbrio nos limites que impomos aos nossos filhos pode ser bem desafiador, pois tanto o excesso de não quanto de sim pode ser bem prejudicial na construção da tolerância dos pequenos frente às experiências da vida. Muitas vezes julgamos alguém em função de suas atitudes, mas é preciso entendermos que existe um mundo mental por trás de todo comportamento do qual não temos acesso. Podemos até aproveitar esses momentos para trazer a consciência da importância em darmos um passo para trás e lembrarmos que não cabe a nós agirmos como juízes e sentenciarmos o comportamento de outras pessoas.

O fato é que quando entendemos que a frustração promove muita aprendizagem passamos a olhar para esses momentos com maior profundidade e até aproveitando para trazer a presença para se autoanalisar. No momento que puxam o nosso tapete e nos vemos frente a uma situação de impotência, o que resta é buscar entender o que a vida quer nos ensinar. As situações de conflito e de frustração funcionam como professores que vem nos testar, e a cada desafio o resultado poderá ser nulo ou satisfatório quando aprendemos a lição.

Será de extrema valia lembrar desse texto na próxima prova que chegar para você, que pode acontecer agora enquanto lê esse último parágrafo, ou daqui há alguns dias. A prática da presença será o diferencial nesse processo, pois agora adultos não dá mais para nos jogarmos no chão quando não temos nossos desejos atendidos. Sendo assim, aprender a acolher a frustração é o caminho que nos levará a comportamentos mais assertivos e equilibrados.