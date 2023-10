Quando te julgo me torno igual a você

Sempre que lemos uma afirmação como a do título acima sentimos o peso que a mesma tem, e é esse o impacto que quero que sintam. Estamos acostumados a projetar sempre no outro e raramente olhamos para o que espelhamos. Muitas ações têm um propósito, mas na maioria das vezes saímos tirando conclusões precipitadas sem ao menos aguardar para ver resultado final.

Sempre iremos dividir a realidade e enxergar somente o que queremos pegar como verdadeiro e depois desprezamos todo o resto, pois este não trará nenhum benefício ao que consideramos aceitável. Tenho quase certeza que cada vez que lê ou assiste uma cena que te incomoda você raramente olha para si mesmo para buscar entender o que causou o desconforto. Acertei? E você não tem culpa disso, acredita? Mas isso muda a partir do momento que você se torna consciente e compreende o mecanismo de projeção.

Atualmente com a quantidade de informações que temos não tem como ignorarmos a importância da autorresponsabilidade que está embutida em todos os nossos comportamentos. Já sabemos que nem tudo é o que parece ser, que nem sempre uma pessoa faz algo com má intenção. Todos nós erramos, cometemos lapsos, então não cabe a nós tecermos julgamentos. Enxergamos fora o que faz parte do nosso mundo interno. Nos sentimos incomodados porque essas situações revelam as nossas dores, e seria mais produtivo se usarmos esses momentos para buscar a cura ao invés de projetar no outro.

- Por que tal fala me incomodou?

- Que emoções vieram à tona?

- Qual o link que fiz entre o que ouvi ou presenciei com a história da minha vida?

- O que preciso curar em mim?

Quando conseguimos colocar em prática as perguntas acima vamos retirando as cortinas que cobrem os nossos olhos, entendendo partes nossas que necessitam de cuidados. Não importa o que o outro faz ou fala, e sim o que sentimos e como reagimos frente a situações que nos desagradam. O processo é sempre nosso, cabendo a cada um de nós o cuidado de buscar uma melhor compreensão e afinação frente às adversidades da vida.