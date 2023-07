Quem disse que emagrecer é um processo fácil não entende sobre dores e traumas da alma

O processo de emagrecimento pode ser um caminho de muitas curas internas, e para que seja definitivo é necessário compreender quais os motivadores inconscientes que atuam no nosso sistema. Cada paciente que senta à minha frente traz uma experiência de vida que é única, não tem como usar um método padronizado nesse caso, por isso emagrecer e manter o peso magro é quase impossível para a maioria das pessoas.

É comum quem está na posição contrária julgar a pessoa acima do peso como preguiçoso e sem força de vontade, porém não avalia o quanto é desafiador lutar contra todo um sistema que favorece a obesidade. Basta entramos em uma farmácia, próximo ao caixa tem várias gondolas de doces, bolachas e salgadinhos, que são produtos altamente calóricos e geram ainda mais compulsão alimentar.

Quando eu era pequena me lembro bem que eram raros os tipos de porcarias disponíveis para consumo, as mães normalmente faziam doces caseiros e dificilmente víamos pessoas obesas na rua, mas hoje a nossa realidade é bem diferente, não faltam opções para comida fácil o que dificulta ainda mais quem precisa perder peso. Há poucos dias um paciente comentou que toda semana tem guloseimas no trabalho, uma pessoa leva como forma de carinho com os colegas. Esse é um exemplo de uma situação que impacta todos aqueles que buscam controlar a ingestão desse tipo de comida, pois gera muito sofrimento e ansiedade. Reuniões também são momentos de comilança, muitas delas são recheadas de salgadinhos gordurosos, opção prática para esses momentos de grandes decisões. A comida acaba entrando como um meio de relaxamento do estresse, de descontração e até como distração em muitas situações.

E a questão é como perder peso e se manter magro diante de uma cultura onde a comida ocupa praticamente todos os espaços que circulamos?

Definitivamente fechar a boca e entrar no extremo oposto que é a restrição não será um caminho sustentável a médio e longo prazo, concorda? A soma dos fatores que levam ao ganho de peso acaba gerando ainda mais dificuldades, e no final a conta não vai fechar, infelizmente. Porém, um dos principais gatilhos que levam ao alto consumo de comida não saudável são as questões emocionais, e não dá para ignorar o quanto todos nós estamos vulneráveis. Comemos por tantas razões diferentes, por fome, ansiedade, tristeza, raiva, culpa, depressão, alegria, solidão, angústia, luto, cansaço, ociosidade, medo e muitas outras. Eu poderia tentar listar os gatilhos de cada pessoa que já atendi, e garanto que mesmo alguns deles sendo parecidos como listei acima, o pano de fundo é diferente de uma pessoa para outra.

Acredito que talvez agora já esteja mais claro o quanto emagrecer é um desafio muito grande, concorda? Os gatilhos podem ser semelhantes, mas a situação que está por trás deles é bem complexa. Um pequeno exemplo só para dar uma leve noção dessa complexidade são pessoas que não emagrecem porque não querem chamar a atenção dos homens por já terem sido alvos de assédios na infância ou adolescência. Nem sempre essa questão está consciente, mas com certeza está direcionando a angústia dessas mulheres para o consumo da comida. Na terapia podemos ir descascando as camadas protetoras que envolvem esse trauma para ressignificar a dor e a experiência a que foi exposta, com o objetivo de auxiliar a pessoa a sair desse ciclo de dor e medo. A comida nesse caso serve como proteção e emagrecer significa se desarmar e ficar vulnerável ao olhar de possíveis agressores.

Continua após a publicidade

A mente humana é muito complexa e agimos com inteligência mesmo frente a situações aparentemente ruins, nesse caso os gatilhos inconscientes estão a serviço da proteção. Aliar o processo de emagrecimento à terapia favorece todo o tratamento, pois não adianta mudar a alimentação temporariamente e depois relaxar, não conseguindo sustentar o peso magro. Ter consciência é somente um dos passos importantes nesse trabalho, mas chegar ao trauma e ressignificá-lo demanda entrega e desejo do paciente em querer mudar o padrão até então presente.