Responsabilidade afetiva

Sempre que escrevo um texto tento trazer a minha experiência, seja através do que aprendo atendendo os meus pacientes, seja na minha vida, nas relações que estabeleço ao transitar pelo mundo. Sinto que assim saio da teoria e posso trazer o que na prática eu vejo acontecer todos os dias, a mais pura experiência que tenho a oportunidade de experienciar. E hoje é o dia que meu primogênito completa 22 anos, e a minha felicidade vai muito além da oportunidade de gerar um filho, pois criei junto ao pai dele um rapaz maravilhoso. Vou falar somente mais um pouco sobre para entenderem o rumo desse texto que é de extrema importância para quem tem filhos.

Nunca quis ter filhos, aliás, nunca tive facilidade em lidar com crianças, pois minha criança interna ainda estava muito ferida, devido à infância que eu tive, então lidar com a maternidade era algo fora dos meus planos até eu me casar. Posso dizer que foi de repente, caiu em mim como se fosse do além a ideia de engravidar, e algumas semanas depois eu já estava gestando o meu garotinho. E aí começa a responsabilidade com os filhos que geramos, pois estamos nos preparando para trazer ao mundo um novo ser, e sim, temos que estar preparados para fazermos o nosso melhor. É claro que talvez o fato de ser psicóloga tenha favorecido esse processo, mas posso garantir que o que me deixou preparada foi meu próprio processo de terapia, pois o conhecimento da teoria não garante o sucesso na criação de um filho.

Quando tomamos a decisão de ter um filho é imprescindível estarmos preparados para dar ao pequeno ser que chegará o nosso melhor, e é claro que cada um tem mais ou menos condições afetivas de dar afeto. Todos nós temos o direito de formar uma família, e é aí que o processo se inicia. Saber lidar com os próprios limites e avaliar com bastante verdade se temos ou não condições emocionais de lidar com todos os desafios que os filhos trarão para a nossa vida. Mas muitos casais romantizam a ideia de serem pais, não avaliam se o casamento está bem consolidado, se ambos têm maturidade emocional para assumirem tudo o que uma criança irá demandar. Criar um filho não é só dar comida, escola e assistência médica, e sim se comprometer nos cuidados diários, cuidar, brincar, abraçar, levar para passear, dar comida, banho, é realmente estar presente.

Quantos adultos atendo diariamente em meu consultório que trazem na bagagem de suas vidas muitas experiências de dor, é assustador o quanto as suas vidas estão marcadas de agressões, negligências e falta de amor. Pais sem disponibilidade afetiva, não acolheram os seus filhos nos momentos que precisavam, muito pelo contrário, ficaram contra eles e até os agrediam quando, na verdade, precisavam de acolhimento. Vidas marcadas pela dor, e o pior, seguem reproduzindo a mesma história com os seus filhos porque não curaram as suas dores antes de optarem por iniciarem uma família.

Quando olhamos as notícias nos jornais sobre a violência do mundo é preciso avaliar a nossa responsabilidade nesse contexto, pois tudo começa dentro do lar. Uma família que preza pelo amor, pelo diálogo, pais que se fazem presentes e bem estruturados geram filhos equilibrados, e isso irá repercutir lá fora nas relações que irão estabelecer com as pessoas. É fácil julgarmos o outro, difícil é se responsabilizar por fazer diferente. Quantas vezes assisti cenas deploráveis de pais que são agressivos com palavras, invalidam o comportamento ou mesmo as falas dos filhos? Quando semeamos tristeza deixamos rastros de raiva, de falta de amor e isso normalmente irá respingar em outras pessoas que nada fizeram para os mesmos, mas que acabam virando alvos de suas dores não curadas. Não estou falando sobre dar limites, e sim de formas de violência, sejam passivas ou não.

Quando inicio o texto escrevendo sobre o aniversário de meu filho é porque desde pequeno ele presenciou os pais pararem para os pedestres passarem, entregou presentes para pessoas carentes, recebeu além de amor e acolhimento, exemplo de como ser uma boa pessoa. Isso não quer dizer que fomos perfeitos, mas sim que estávamos atentos a nossa responsabilidade como pais, conscientes de que não seria fácil, que teríamos muitos desafios, mas estávamos comprometidos a desempenhar o papel que nos cabia como cuidadores. Somos professores e alunos uns dos outros, e sendo assim vamos aprendendo a cada dia sobre sermos melhores, criando um mundo melhor não somente dentro de nossos lares, mas também fora de casa. Meu convite é que neste Natal possamos refletir sobre o nosso papel no mundo, afinal não podemos sair dessa experiência esperando que o bom chegue até nós sem nos comprometermos em fazer a nossa parte.