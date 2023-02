Sentindo o vazio

Foto: Estadão

Quando pensei em escrever sobre este tema logo me lembrei dos momentos de prática do silêncio, um momento onde ficamos no meio do nada, livre de pensamentos na maior parte do tempo. Quanto mais praticamos o silêncio seja através da meditação, da Yoga, ou qualquer outra atividade que exija atenção plena, mais entendemos o vazio, a sua intensidade e o seu impacto na nossa vida.

Percebo que sempre que encaro o que sinto eu caio novamente no vazio, pois vou tirando da frente dos meus olhos as camadas dos véus que encobrem a verdadeira visão da realidade. Nesse momento, podemos até a começar a questionar o que é a realidade e veremos que dificilmente teremos uma resposta correta. Mas o fato é que quando nos dispomos a enfrentar o vazio que certamente existe dentro de todos nós, começamos a entender o que está por trás de toda a existência terrena. Essa é uma experiência muito particular visto que cada ser humano tem a sua própria caminhada, e esse é um processo que vai muito além do que podemos conceber com palavras.

Será que alguma vez você se perguntou qual o sentido de tudo o que você experimenta nesse plano terreno? Acredito que sim, afinal todos estamos no mesmo barco, cada pessoa em um cenário diferente, mas com questionamentos parecidos. Na minha pequena caminhada em busca de um sentido maior eu me deparei com várias possíveis explicações, mas a verdade é que nada preencheu totalmente as pontas soltas. Muitos de nós acabamos escolhendo um caminho e nele mergulhamos em uma entrega absoluta, e muitas vezes uma religião nos traz o conforto que buscamos. Outros mergulham e já retornam à superfície pois o vazio continuava gritando dentro do peito e percebem que ainda não encontraram a resposta que precisavam, mas de tanto buscarem logo encontram um porto seguro para as suas indagações. No entanto tem aqueles que mergulharam tantas vezes e nada fez muito sentido, e em algum momento acabam se deparando com um grande vazio, sem saberem que na verdade é no silêncio que encontrarão a resposta.

O silêncio é o pai do ensinamento, é nele que aprendemos que as respostas estão dentro de nós, mas como não paramos para ouvi-lo partimos em busca do conhecimento fora, o que de certa forma não está errado. Crescemos muito a partir do que lemos, assistimos, isso é inegável, mas tem respostas que não estão fora e nem sequer são possíveis de serem decodificadas. Esse é um trabalho individual, solitário, cada um precisa buscar o caminho que levará a um estado de plenitude interior.

Com tanto barulho mental fica impossível termos acesso ao que tanto buscamos, acabamos nos misturando aos desejos comuns que o mundo oferece, mas logo perdemos o brilho no olhar e o vazio torna a gritar. Então não nos resta nenhuma alternativa que não seja silenciar, somente assim vamos entendendo quem somos, o que queremos de verdade e o que nos preenche a alma.