Você está pronto para iniciar um novo relacionamento?

Sabemos o quanto é doloroso encarar um processo de separação, dificilmente saímos sem nos machucarmos pois estamos colocando um final em muitos projetos que um dia foram sonhados a dois. Quando decidimos casar com uma pessoa investimos muito tempo, doamos nosso amor e criamos um espaço para acolher a nossa história. E quando chega o momento de cada um seguir a sua vida tudo se torna um caos, vamos precisar nos reorganizar internamente e enfrentar diversas mudanças a nível pessoal.

Toda a nossa rotina se altera, mudamos de casa, faremos um novo caminho para o trabalho, alguns amigos se afastarão, perderemos inclusive a identidade de casado. De alguma forma sentiremos o impacto da separação em nossas vidas mesmo quando somos nós que tomamos a decisão de finalizar o casamento. O processo de luto também se aplica nesses casos, perdemos uma parte da nós, uma história é interrompida e quando existem filhos desse relacionamento o impacto pode ser ainda maior.

O fato é que mesmo que tenha sido você seja a pessoa que tomou a iniciativa de pedir a separação isso não quer dizer que será fácil fechar essa história dentro de si mesmo. Vejo com frequência pessoas que seguem sozinhas e não conseguem recomeçar. Não conseguem soltar as lembranças, estão constantemente falando sobre momentos do passado pois não se autorizam seguir em frente e deixar para trás uma história que foi tão especial. Desta forma mantêm um laço imaginário com o ex-companheiro recusando-se inconscientemente a vivenciar a separação em definitivo.

Podemos dizer que quando isso ocorre porque ainda existe o apego, e quando nos apegamos a algo ou a alguém ao ponto de não conseguirmos soltar é porque ainda há questões a serem ressignificadas. Muitos relacionamentos se encerram sem uma conversa adequada, ficam muitas pontas soltas que deveriam ter sido aparadas facilitando o processo de elaboração da separação. Mas raramente isso acontece, e muitas pessoas mesmo sem perceber ficam presas a uma história que se acabou.

Soltar uma história significa enfrentar o novo, que apesar de ser um lugar de muitas possibilidades elas que também promovem muita apreensão e desconforto. Um novo relacionamento envolve novos desafios, um mergulho no desconhecido, mas esta é a única forma de recomeçar. Quando olhamos com verdade para a realidade que estamos vivendo podemos decidir se queremos ou não ter um novo parceiro, e quando sentimos que estamos curados internamente é que poderemos nos abrir verdadeiramente para um novo amor.