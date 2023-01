Luiza Martins trava batalha na Justiça contra ex-empresário da dupla com Maurílio

Luiza Martins concedeu entrevista ao Domingo Espetacular, na Record TV, neste domingo, 22. A cantora relembrou da parceria com Maurílio Martins, ex-parceiro de palco que morreu em 2021 em decorrência de uma embolia pulmonar. Porém, o destaque ficou por conta da briga judicial que Luiza está travando contra o escritório que agenciava a dupla.

A artista resolveu romper o contrato com um dos maiores escritórios de música do Brasil, que cuida das carreiras de outras duplas de sucesso como Maiara e Maraísa e Henrique e Juliano. Ela pede o pagamento de direitos de imagens e de valores não repassados pela empresa. Mas, a situação não ocorre de forma amigável e já conta com três processos que tramitam nas Justiças de Goiás e do Rio de Janeiro. Em uma das ações, a quantia pedida é de mais de R$ 2 milhões.

A dupla sertaneja é dona de sucessos como 'S de Saudade' Foto: Instagram/Luiza e Maurílio

“Tentamos resolver de outras formas, não teve como. Mas, o certo é certo, o errado é o errado. Se está acontecendo uma situação na Justiça, é porque precisou acontecer. Você acha mesmo que eu queria estar preocupada com processo? Eu queria estar subindo no palco, cantando, compondo, com a minha cabeça fresca para isso’”, contou a cantora que afirmou que tudo isso aconteceu durante o luto pela morte de Maurílio.

A reportagem do programa ouviu também a versão do escritório, que contestou a reivindicação de Luiza afirmando que ela é quem está em débito com a empresa. “Existe um saldo em aberto ainda em favor do escritório de quase R$ 6 milhões. E depois, teve a questão da pandemia. É bom citar que, mesmo durante a pandemia, o escritório continuou fazendo repasses para esses artistas, como sócios, arcando com todos os custos. O escritório nunca parou de cumprir sua obrigação”, pontuou o advogado Maurício Carvalho, que falou pela empresa.

