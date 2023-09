Mansão de 720 m² de Gabigol passa por reforma e ambiente externo vira ‘balada’; veja fotos

A mansão de Gabigol, na Praia de Pernambuco, no Guarujá, acaba de passar por uma reforma “surpresa”. A ideia foi dos pais do atacante, que quiseram surpreender o jogador com uma transformação na área de lazer, segundo a Casa Vogue.

A mansão agora conta com uma grande área com piscina, bar e sala de cinema – no todo, a casa passou a ter um “espaço de balada” outdoor. A reforma ocupou cerca de 120 m² e foi feita pelo arquiteto Carlos Pardal. Como parte das mudanças, a silhueta da pose clássica do jogador foi marcada em diversos ambientes, como a piscina.

Mansão de Gabigol na Praia de Pernambuco passou por reforma 'surpresa' Foto: Reprodução/Instagram/Gabriel Fernandes/@carlospardalarquitetura

Pose clássica de Gabigol foi marcada em ambientes da casa Foto: Wilton Júnior / ESTADÃO CONTEÚDO

A casa, que fica no bairro Jardim Acapulco, tem aproximadamente 720 m². “Novo refúgio para performances incríveis e momentos inesquecíveis”, escreveu o arquiteto em seu Instagram. Ele também mostrou o bar, com luzes avermelhadas que criam outra atmosfera à noite. “O ambiente se transforma em uma balada envolvente”.