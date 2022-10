Matthew Perry, de ‘Friends’, revela que abuso de drogas quase o matou: ‘2% de chance de sobreviver’

Matthew Perry, o Chandler de Friends, revelou detalhes sobre seus problemas de saúde em entrevista à revista People, divulgada nesta quarta-feira, 19.

O uso excessivo de opioides causou uma perfuração gastrointestinal em Perry que o fez passar duas semanas em coma e cinco meses no hospital em 2018. Além disso, ele precisou usar uma bolsa de colostomia por nove meses e teve de ser submetido a um pulmão artificial.

“Os médicos disseram à minha família que eu tinha 2% de chance de sobreviver. Fui colocado em uma máquina de ECMO [pulmão artificial], que faz toda a respiração do seu coração e pulmões. Ninguém sobrevive a isso”, relembrou ele.

A história completa estará disponível no livro Friends, Lovers and Big Terrible Thing, que será lançado em 1º de novembro.

À revista, ele contou que precisou esperar até ficar sóbrio para escrever sua experiência. “Tinha certeza de que isso ajudaria as pessoas”, disse.

Os problemas de saúde do ator com drogas e álcool são conhecidos. Em 2016, ele revelou à BBC Radio 2 que “não se lembra” de três temporadas inteiras de Friends de tão bêbado que estava quando as filmou.

A aparência abatida e cansada de Perry também chamou atenção do público e dos fãs em Friends Reunion, um episódio especial lançado pela HBO Max em 2021.

