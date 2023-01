Assim como a natureza, nossa vida tem ciclos. Nós passamos por mudanças, amadurecemos, criamos novas ideias, conceitos, mudamos o exterior, afunilamos o interior e passamos a ser o que não éramos há 1 minuto, 1 dia, 1 semana, 1 mês e 1 ano.

Aniversário para mim sempre foi fechar ciclo, adoro os meus aniversários, fecho um ciclo e abro novo, cheio de desafios, medos e incertezas, mas com muita esperança. Sempre tive excelentes momentos no mês do meu aniversário. Foi neste mês que consegui meu primeiro emprego, que casei e que tive meu maior presente, o meu filho.

E assim como o planeta faz a volta em seus 365 dias. Eu estou finalizando os meus 365 dias. E felizmente já não sou quem eu era quando comecei essa viagem e nem quero ser quem sou daqui mais um ano.

E mais uma vez o mês de julho de 2017 me trouxe outro desafio, desta vez o desafio da transformação misturado com superação. Desta vez a princípio não com um presente bom que adoramos ganhar, mas com uma transformação no meu corpo e agora estou falando mesmo de transformação física daquelas que não queremos ter. Foi a primeira vez que o meu mês de aniversário não me trouxe uma surpresa boa. Logo pensei: "O que há de errado comigo, o que eu fiz para merecer? ".Claro que não foi bom, mas eu acredito que Deus não nos dá aquilo que não podemos carregar e ele está certo, eu carreguei, mas foi junto com meu marido, meu filho e minha família e quanta gratidão eu tenho por eles, principalmente pelo meu marido, que pessoa espetacular. Porém, depois pensando o porquê de ter recebido esta surpresa no meu aniversário, passei a pensar no para que eu recebi esta surpresa. E tive a resposta, para que eu pudesse repensar a minha vida e como estou cuidando dela.Para eu deixar para trás tudo aquilo que me consumia, para que eu crescesse e amadurece, para que eu repensasse nas decisões erradas que tomei e pedisse perdão a quem ofendi e principalmente a mim mesmo.

Tenho orgulho de todos estes anos vividos, gratidão a todas as pessoas e experiências que fizeram parte destes 365 dias comigo e que venha um novo ciclo que ele seja abençoado como todos os outros que já se passaram.

Tudo isso me deixou mais forte para continuar no propósito que Deus escolheu para mim que é ajudar as pessoas a se livrarem da dor física e emocional do excesso de peso.

O que eu quero te dizer com isto? Não deixe chegar uma surpresa não agradável para repensar a sua vida e a forma com que a está vivendo. Viva seus 365 dias do ano com muita intensidade, não espere para transformar a sua vida, transforme-a a cada instante.

Abraço.

Andrea Romão

Coach de Emagrecimento