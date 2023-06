Curvas, orgânico e móveis baixos como vocação para a decoração atual

Linhas curvas, materiais orgânicos, como pedra e madeira, além de móveis com altura mais baixa são exemplos de alguns recursos usados em uma mostra de decoração, como a CasaCor, para deixar os espaços mais convidativos e sofisticados. Não há dúvidas de que estes elementos materializam acolhimento e transmitem bom gosto, afinal, é bem provável que você saia de lá cheio de pretensões para melhorar sua casa. Mas, afinal, como surgiram estas tendências e de que forma você pode fazer o melhor uso delas em um espaço que não seja de exposição?

Passamos por um longo período de isolamento social. Sentimos falta do próximo e nos reconectamos com nosso lar. Hábitos deixados de lado - como encontros com a família que vive sob o mesmo teto - voltaram a ter valor. "Hoje vemos as novas gerações com o desejo de juntar pessoas, diferentes combinações entre gêneros têm constituído família; a copa e a mesa de almoço voltaram; o trabalho remoto deu mais tempo para ficar em casa. Só que ele precisa ser de qualidade", resume Lucélia Ashitani, diretora da Evviva, especializada em móveis personalizados. Se a prioridade voltou a ser o lar para muitos é prioritário que a decoração não seja sensível apenas aos olhos, mas também aos sentimento que deseja transmitir.

A importância estética das linhas e a evolução das técnicas fabris têm permitido que o apelo para a compra de móveis vá além do conforto e da funcionalidade, critérios até então tidos como prioritários na aquisição de mobiliário. Enquanto o traço orgânico abraça e remete à natureza, o componente com altura mais baixa dá a pitada de sofisticação.

A influência do design europeu (principalmente italiano, afinal, é em Milão onde acontece a principal feira do segmento) e a suavidade da corrente asiática têm papel fundamental neste estilo atual de decoração. Ao longo das décadas, a estética exterior da arquitetura baseada em horizontalidade também tem sido absorvida nos interiores e essa transferência tem intervenção direta no desenho do mobiliário hoje em dia. "O uso de móveis baixos traz leveza. Os elementos mais horizontais não criam barreiras visuais em ambientes integrados", destaca a arquiteta Leticia Nannetti, que assina um dos espaços da CasaCor deste ano.

No caso de uma CasaCor, por exemplo, a escolha por móveis mais baixos também resulta em uma técnica para dar mais amplitude ao ambiente, muitas vezes comprometido por um pé direito baixo. Esta é uma percepção evidente de tendência, mas também funciona para criar um efeito de ilusão de ótica, tornando apartamentos decorados e mostras de decoração mais atraentes. "A intenção é que a exposição esteja ao nível dos olhos dos visitantes", explica Esther Schattan, da Ornare, marca de mobiliário sob medida de alto padrão presente em sete ambientes da CasaCor. A arquiteta Ticiane Lima, que também faz parte do elenco da mostra, fez uso do recurso. "Desenhei uma cama mais baixa pensando no pé direito reduzido. Essa tendência pode ser indicada para quem prefira uma atmosfera mais minimalista ou que precise gerar uma sensação de maior amplitude no ambiente".

A combinação entre o design europeu e o estilo oriental wabi sabi (que prega entre outros conceitos, a simplicidade e a memória) "resume" o que está sendo apresentado hoje, mas existem desafios. "Já estamos recebendo comentários de clientes sobre tudo estar tão baixo; as pessoas acham bonito, mas não acham confortável. A curva e a horizontalidade deixa tudo elegante, porém é necessário se adaptar ao novo morar urbano", destaca Gisele Leal, que está à frente da Sierra Móveis, loja que tem passado por uma grande releitura no desenho de mobiliário nos últimos anos.

As técnicas - e a criatividade - no desenho e na construção têm possibilitado criar artifícios para tornar os móveis apurados e, claro, confortáveis. "Uma cadeira não precisa ser, necessariamente, mais baixa; em vez disso, ela pode ser mais larga. Também é possível jogar com alturas diferentes, como num conjunto de mesas de centro, por exemplo", explica Flavio Borsato, do Estudio Bola. Forma e função nasceram para caminhar juntos. Soa como uma resolução simples, mas é um exercício constante de aperfeiçoamento, seja na execução de um objeto do dia a dia como um celular ou em uma obra arquitetônica.

