Aproveite as férias para dar um up no visual da casa

Neste exato momento, estou em viagem de férias com a família, mas se estivesse em casa de folga (apesar de ser um cenário inimaginável para quem trabalha como autônomo), estaria fazendo alguma intervenção decorativa, afinal, pequenas mudanças também têm a capacidade de provocar grandes resultados.

Que tal, então, aproveitar as férias de julho para mudar sua casa? Dependendo da tarefa, inclua a participação das crianças e faça deste desafio uma programação familiar. Eu adquiri este hábito na pandemia e consegui incorporar um sistema de organização bastante produtivo com meus filhos.

Vamos à lista:

1. Arrumação e limpeza de armários

Pode parecer uma tarefa ordinária no sentido literal da palavra, mas arrumar os armários significa colocar a rotina em ordem. Eu costumo tirar tudo de dentro deles, colocar no chão, fazer uma seleção criteriosa do que fica e do que será doado, limpo a parte interna e guardo novamente. Esta missão pode ser feita a cada seis meses. E vocês não têm ideia da quantidade de itens que sai todas as vezes.

Organizar é o primeiro passo para um novo ambiente (foto: Martha Stwart/Pinterest)

2. Recuperação de móvel

Pintar, lixar, trocar puxadores ou envelopar são algumas soluções para dar mais alguns anos de vida útil a algum móvel, principalmente se for alguma herança de família. Além de ser uma atitude sustentável, vai dar um up no visual da sua decoração. Se você não for do tipo mão na massa, pesquise alguma oficina que faça um trabalho de tipo. O resultado será surpreendente.

Recuperação de móvel antigo dá uma sobrevida ao item (foto: arquivo pessoal)

3. Reorganizar o layout

Um costume antigo que tenho, anterior até ao meu trabalho como designer de interiores, é repaginar mentalmente um espaço assim que piso nele. E o primeiro passo é reorganizar o layout na minha cabeça. Poltrona para um lado, mesa para outro, trocar o quadro de parede, puxar a mesa lateral para o lado oposto... É um exercício que se baseia na circulação da área e, muitas vezes, uma simples mudança de um sofá, pro exemplo, pode dar mais amplitude e melhorar o fluxo de uma sala de estar.

Um nov layout pode melhorar - e muito - a circulação (foto: My Domaine/Pinterest)

4. Colorir paredes

Depois de organizar o layout, mandar um móvel para a recuperação, chegou a hora de colorir paredes. Não é para se perder em um sem fim de possibilidades e desistir da empreitada, mas, eleger um ou dois tons para rejuvenescer um cômodo. Você pode optar por colocar uma só cor ou brincar com uma outra faixa superior, um desenho ou outra opção no teto, por exemplo. Faça todas as marcações com fita adesiva (a do tipo azul) para já se familiarizar com a mudança. Se fizer um teste de cores antes, pinte a parte da parede que recebe luz natural para ter uma noção real da cor escolhida.

Renove as paredes (foto: Pretty on Fridays/Pinterest)

5. Criar um cantinho verde

Cada organizada e recauchutada, chegou a hora de fazer uma pequena produção. E o caminho mais simples e saudável para produzir um ambiente é com plantas e flores, ou seja, aposte em vasos com folhagens ou vasos com arranjos. Crie o hábito de cultivar e cuidar dessas pequenas maravilhas que mudam por completo algum cantinho da casa.

Plantas para dar vida à sua casa (foto: Home Talk/ Pinterest)

NOVIDADES NO CIRCUITO

Quartos para inspirar - a marca de enxoval sob medida Casa Mineira abriu a Mostra Casa com História, que traz oito ambientes assinados por escritórios de arquitetura convidados. A exposição é anual e vale a pena para inspirar que está pensando em transformar o quarto.

Infos

Endereço: rua Itápolis, 1.851, Pacaembu, SP

Horário: de segunda a sexta, das 9h às 19h

Decoração e presentes - entre os dias 17 e 20 de julho acontecerá mais uma edição da ABUP Decor Show, feira que reunirá mais de 180 expositores de todo o país, direcionada a lojistas e profissionais do segmento de decoração.

Infos

Endereço: Pro Magno Eventos - av. professora Ida Kolb, 513, Jardim das Laranjeiras, SP

Horário: 17 a 19/07, das 10h às 19h, e dia 20/07, das 10h às 17h.