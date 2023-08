A casa do futuro está sendo construída no nosso presente

O Futuro do Morar - estudo realizado pela Dexco (grupo que engloba as marcas Deca, Portinari, Duratex, Castelatto e Ceusa) em parceria com a consultoria Spark:off - foi apresentado na última semana da CasaCor SP e apontou quais são as tendências que vão guiar o interior das casas nos próximos anos.

Bem-estar deve ser cultivado de dentro para fora (foto: Pinterest)

O levantamento analisou tendências locais e globais, levando-se em conta o que o consumidor deseja para a sua casa junto a especialistas de áreas relacionadas a este universo para identificar desejos e valores de consumo. Segundo Mateus Silveira, chefe de design da Dexco, a casa hoje é espaço cheio de significado e funções - que une trabalho, lazer, relaxamento e conexões.

O período anterior ao isolamento social havia resguardado o papel de apoio da rotina à casa. Um não-lugar onde depositávamos o que permeava nosso dia a dia, muitas vezes sem quaisquer conexão afetiva. O conceito de refúgio nasceu do enfrentamento da necessidade de criar esta relação durante o confinamento.

Quando muitos se deram conta disso, perceberam que era preciso resgatar este relacionamento, não só considerando fatores espaciais (reforma ou troca de mobiliário), mas a convivência entre gerações e gêneros. A casa não é só mais um apoio, por isso, a busca pelo bem-estar em seu interior já se tornou uma demanda consolidada. Quais são, então, as adaptações que deverão ser integradas de forma prática?

Convivência entre gêneros e gerações

Muros e paredes estão sendo derrubados para estruturar rotinas. Se você fizer um "mapa de calor", quanto de área da sua casa não é utilizada? Qual o sentido de ter uma vida conectada virtualmente e compartimentada fisicamente? A casa se tornou uma extensão da família e da comunidade, por isso, é abrigo de diferentes gerações e gêneros. No fim, o objetivo não é mais buscar ser feliz lá fora, mas dentro de casa com quem amamos. E precisamos torná-la um ambiente de integração e acessibilidade para todos.

Convívio entre diferentes gerações (foto: Freepik / Pinterest)

2. Mobiliário híbrido

Espaços cada vez menores e com uma vasta oferta de serviços terceirizados têm sido uma das principais buscas imobiliárias dos últimos anos. Para se adequar a esta realidade, o mobiliário precisa ter múltiplas funções, customizados de acordo com as necessidades e área disponível de cada um. Móveis personalizados que servem para trabalhar, comer e dormir são uma realidade no mercado asiático e europeu e estão ganhando cada vez mais adeptos por aqui.

Mobiliário com múltiplas funções (foto: Ikea)

3. Tecnologia

Uma evolução tecnológica vem sendo construída no segmento civil e de interiores com o objetivo de oferecer serviços e soluções para devolver mais tempo de qualidade aos moradores. A tecnologia deve ser aliada para favorecer conexões, mas deve haver cuidado em buscar o equilíbrio entre o real e virtual. Uma casa 100% autônoma, por exemplo, deve servir às necessidade do morador em primeiro lugar.

4. Biofilia

Nossa casa é um reflexo de como cuidados de nós mesmos e dos outros, por consequência. A biofilia vai além da incorporação de paisagismo: práticas sustentáveis que materializam uma consciência comunitária devem estar em pauta na construção e nos hábitos rotineiros.