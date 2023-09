Sobre imersão e conexão com a marca no segmento de interiores

O decorar tem sido ressignificado desde o início do isolamento social provocado pela pandemia. Não é mais sobre comprar móveis e itens de decoração e espalhá-los sem propósito. Todo o processo, do conceito inicial da mudança do espaço à ambientação final, tem gerado conexão entre o morador e sua morada e, consequentemente, engloba a experiência entre consumidor e loja.

(ANELISA É JORNALISTA E DESIGNER DE INTERIORES. PERFIL NO INSTAGRAM: @anelisalopes)

Se há algum tempo, por exemplo, a compra de um colchão era decidida depois que o cliente sentasse por 30 segundos sobre o modelo desejado, atualmente ele pode passar o tempo necessário repousando sobre uma cama em um quarto com iluminação adequada e música ambiente para decidir o tipo de comodidade que quer. "Este contato é para que o cliente fique bastante tempo deitado e consiga decidir o conforto que deseja", explica Abdo Carim, idealizador do ambiente sensorial com vários modelos de colchões e fundador da Bed and Room.

As estratégias comerciais voltadas à experimentação e encantamento do cliente também têm ido além da prova do produto em si. Na flagship da Kohler, na zona oeste de SP, há um spa dedicado não apenas ao teste das banheiras e metais sanitários da marca, mas a uma terapia de relaxamento com banhos de imersão, massagem e ducha que pode ser realizada antes ou depois da compra de clientes convidados. Já na Technogym, marca fitness voltada ao esporte e saúde, o cliente é atendido com hora marcada e, caso ele queira adquirir um produto para a sua residência, recebe um treino físico personalizado com o aparelho desejado. Depois, pode tomar banho e um lanche na própria loja.

Spa da Kohler (foto: divulgação)

Criar uma imagem positiva da marca é o primeiro passo para que o consumidor se torne fiel e recomende a empresa para outras pessoas. Mas deixou de ser suficiente para criar laços emocionais com o consumidor. Numa rotina digital, em que as informações se perdem em segundos, gerar conexão com o produto e com a marca é um desafio que tem encontrado suporte nestas atividades de relacionamento. E quanto mais diferenciada e inesquecível, melhor.

A Colormix, especializada em revestimentos, criou o Ateliê Colormix, que trabalha com itens de decoração cuja matéria-prima também se origina dos mesmos materiais que reveste pisos e paredes. O Ateliê ressignifica o material e, por meio de oficinas periódicas para profissionais do setor e clientes, ensina técnicas de execução dos artigos - também com a presença de artistas plásticos - para que possam vivenciar um pouco o mundo na qual Colormix está inserida. Há oficinas de mosaico, pintura, cerâmica, bordado... "para que a marca possa ser consumida com um propósito", define Arthur Grangeia, diretor comercial da loja.

Ateliê Colormix promove oficinas para conectar clientes ao conceito da marca (foto: divulgação)

As experiências também podem passar os limites da loja física para atrair arquitetos, designers de interiores e clientes em diferentes localidades. A Castelatto, focada em revestimento feito com concreto arquitetônico, construiu um pavilhão junto à sua unidade fabril, em Atibaia (SP), para conectar arte, moda e cultura tendo como pano de fundo a linha de produtos não só no projeto arquitetônico como nos grandes paineis expositores distribuídos no local. O espaço de encontro é uma grande galeria permanente, cujo edifício que a abriga foi inspirado no Pavilhão de Barcelona. "Tanto o profissional do segmento como o cliente consegue enxergar, dessa forma, todo o potencial do revestimento em um ambiente", explica Matheus Benati, gerente de marketing da Castelatto.

A cidade de Holambra, cidade reconhecida pelos jardins e oferta de itens para paisagismo, receberá até o final deste mês uma ação do Boticário, com um espaço sensorial inspirado nos jardins europeus. A marca aposta nas experiências olfativas e de paisagismo para trazer seu cliente para perto. "Ações do tipo têm como objetivo de inovar e de se aproximar cada vez mais do nosso consumidor, otimizando ferramentas para ouvi-lo e aprimorar nosso processo interno de consumer experience", explica a diretora de marketing regional Jacqueline Tobaru.

Pavilhão Castelatto agrega arte, cultura e moda ao lado da fábrica de revestimentos (foto: divulgação)

NOVIDADES NO CIRCUITO

Carioca em SP - a Abra Casa, que nasceu como uma loja para mobiliário infantil há mais de duas décadas no Rio de Janeiro, chega a São Paulo como uma proposta para mobiliar e decorar todos os ambientes da casa. Os móveis podem ser retirados nas lojas ou recebidos em casa com serviço opcional de montagem.

Endereço

Rua João Cachoeira 1091 - Vila Nova Conceição