A venda de experiências por meio da decoração

A etapa final de um projeto de interiores é a produção de ambientes. Sem ela, um projeto não faz de uma casa um lar. Seja na escolha do enxoval à montagem de uma mesa para receber, a ambientação por si só tem ganhado cada vez mais papel de destaque, pois transforma um espaço sem a necessidade de quebra quebra. Prova disso é a audiência exponencial de perfis focados em antes e depois e DIY (faça você mesmo) nas redes sociais.

(ANELISA É JORNALISTA E DESIGNER DE INTERIORES. PERFIL NO INSTAGRAM: @anelisalopes)

É nesta oportunidade que o comércio de produtos de decoração tem se apoiado para registrar números de crescimento desde o fim do isolamento social. "Houve uma mudança de mentalidade do consumidor final, que passou a ter um novo olhar para a casa e hoje investe em decoração", explica o presidente da ABCasa Eduardo Cincinato. Uma pesquisa da associação feita em parceria com o IEMI (Instituto de Estudos e Marketing Industrial) aponta um valor de R$ 109 bilhões em novos negócios em 2022 - número que representou um incremento de 5,3% em comparação com o ano anterior.

A ABCasa Fair, que acontece até hoje no Expo Center Norte, zona norte de São Paulo, conta com duas edições anuais e, desta vez, registrou a presença de 380 expositores para receber cerca de 50 mil profissionais do setor. Um dos caminhos trilhados pela ABCasa Fair é a oferta de conteúdo, por meio de arquitetos, designers de interiores e influenciadores, ao público presente, para compartilhar tendências e estilos na área de interiores. Nos últimos anos, a venda não tem se restringido apenas à oferta do produto, mas na entrega de uma experiência. "Hoje não basta só vender um vaso. É preciso ensinar o cliente a fazer um arranjo floral", brinca o diretor executivo da mostra Anderson Passos.

A casa é sua - Marcelo Felmanas, diretor da 6F Decorações (importadora de móveis e objetos decorativos), transformou sua antiga residência na zona sul de São Paulo em um grande show room para lojistas para o lançamento de peças de marcas nacionais e internacionais. Para estreitar este relacionamento, até o dia 24, os convidados também participarão de jantares assinados por chefs de cozinha. A mansão, no Morumbi, tem mais de dez cômodos ambientados pelas marcas com o objetivo de mostrar este acolhimento ao lojista que, por sua vez, transmitirá a experiência ao consumidor final. Dessa forma, o ponto comercial não se restringe ao espaço físico, mas se torna um local onde é possível tocar, sentir, resgatar memórias e se projetar no ambiente criado.

Estive nas duas mostras na semana passada e, do ponto de vista como designer de interiores, resumi abaixo os comportamentos que devem guiar o mercado de ambientação a partir dos produtos expostos e experiências oferecidas.

Quem vem para jantar?

Receber é ainda melhor quando o convidado é você. Guardar os melhores jogos de louça e taças já não faz mais sentido quando podemos - e devemos agradar a nós mesmos.

Artigos para mesa posta ganham cada vez mais destaque entre os itens de decoração (foto: arquivo pessoal)

2. O quarto como templo

Se a cozinha se tornou o ponto focal durante o isolamento social, o protagonista da vez é o quarto, onde descansamos a mente após uma longa jornada carregamos nossa energia para o dia seguinte. Marcas de enxovais apostam, cada vez mais, em produtos orgânicos com ultra qualidade.

3. Reconhecimento do handmade

Na contramão da onipresença de produtos chineses comercializados online, o made in Brazil nunca foi tão valorizado não só em território nacional como no mercado externo.

Feito a mão na direção contrária da escala industrial chinesa (foto: arquivo pessoal)

4. Subindo pelas paredes

As paredes se tornaram um grande palco para cores e também para expôr memórias, lembranças de viagem e objetos decorativos. Paredes em branco não contam histórias.

5. Resgate da identidade

Seja por meio de um móvel de família ou um objeto comprado em uma feira de antiguidades na última viagem, a identidade do morador é um dos principais conceitos que deve guiar os projetos de interiores.

O sono como experiência - seguindo a linha do ambientar é preciso, a B.R Bed and Room, especializada em colchões premiuns e artigos para dormitórios, inaugurou a Sleep Experience em sua loja de Moema. A mostra, que vai até dezembro, conecta o visitante ao "luxo de dormir" e reúne projetos de arquitetos e designers de interiores.