A Abimad inaugura hoje o calendário 2024 no segmento de feiras de mobiliário e acessórios para decoração. O evento, que está em sua 37 edição - acontece desde 2004 em duas edições anuais -, é direcionada a lojistas do setor, além de arquitetos e designers de interiores, e vai até dia 02 de fevereiro. Estive na feira ontem e trago algumas referências de móveis que deverão estar nas lojas em breve - a boa notícia: os tons suaves, a onipresença do dourado e os sofás curvosperderam força e deram lugar aos destaques abaixo.

Cores e formas menos curvas Os elementos curvos, principalmente sofás, não são mais onipresentes nos estandes. Em seu lugar, ângulos retos com pontas abauladas/arredondadas dão um tom mais suave e menos datado para os mobiliários. Espelhos, mesas laterais e itens de decoração ainda seguem a linguagem orgânica, mas esta também perdeu força em comparação à última edição da feira. Verde escuro, laranja e berinjela chamaram a atenção entre as novidades, assim como tons mais fortes de caramelo.

Curvaturas acentuadas deram lugar às linhas abauladas e arredondadas mais suaves (foto: arquivo pessoal)

Peças robustas e lúdicas

Peças em blocos, com assentos, pés e encostos mais robustos, como se tivessem passado pela opção "bold" do teclado imprimem um cenário lúdico aos itens. Seguindo esta linha, poltronas e sofás ficaram mais baixos e inspiram conforto e acolhimento em suas linhas.

Robustez dá o tom nas linhas dos mobiliários (foto: arquivo pessoal)

Mais de um...

Na contramão da oferta de studios e apartamentos menores nos grandes centros, as composições estão em alta nas produções da casa: mesas de centro em trio ou mais, luminárias em conjunto, pufes e mesas laterais que se encaixam nos sofás... As composições dão mais liberdade ao morador, que pode usá-las conforme layout preferido e necessidade.

Composições de mesas, luminárias e itens de decoração estão em alta (foto: arquivo pessoal)

Interno x externo

O fenômeno varanda gourmet integrada, observado nas últimas décadas, tem promovido um alinhamento entre os móveis internos e externos. Tecidos, materiais e soluções que servem tanto para a parte de dentro como para a de fora integram os ambientes sem provocar quebra no estilo de decoração.

Móveis internos e externos se fundem para integrar ambientes (foto: arquivo pessoal)

Madeira e metal

A dupla madeira - ou folha de revestimento do material - e metal tem ganhado força na composição de cadeiras, poltronas e mesas. A possibilidade de personalização nas cores dos metais e no tom da madeira deixou de ser restrita a opções de alto padrão. O dourado fosco já não se mostra tão onipresente.

Dourado perde força e novos tons de metal se destacam (foto: arquivo pessoal)

